Hier gibt es Parkplätze und Infos zum Programm

Für die Dauer der Vesperkirche vom 27. Januar bis 9. Februar sind Parkplätze auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule am Baum (Fontanestraße 9) eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt aber über die Straße Papenfeld.

Das detaillierte Programm ist sowohl im Internet auf www.vesperkirche-niederberg.ekir.de als auch in Flyern zu finden, die in vielen Kirchen, im Bürgerbüro sowie in vielen Geschäften in der City ausliegen. Wichtig noch: Die Sonntagsgottesdienste der Apostelkirche beginnen während der Vesperkirche bereits um 10 Uhr und nicht wie gewohnt um 10.30 Uhr.