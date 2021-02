Hilfstransporter rollt vollbepackt von Velbert nach Mallorca

Neviges Bärbel Scheffels ist überwältigt von der Spendenbereitschaft. Viele Menschen auf der Touristik-Mittelmeerinsel sind zurzeit in Not.

Sie schleppten Babynahrung an, Windeln, bis oben gefüllte Kartons mit Nudeln, Konserven, alle möglichen fest verpackten Lebensmittel. "Das ist so toll. Damit hätte ich nicht gerechnet." Bärbel Scheffels, die gemeinsam mit ihrer Kölner Freundin Ute Schoormann eine Spendenaktion für notleidende Menschen auf Mallorca organisiert hat, ist "überwältigt" von der Hilfsbereitschaft der Velberter. Vollbeladen rollte der Lkw vom Hof der Firma Straka 3 Lasertechnik am Rosenhügel. Am Montag, 15. Februar, soll der Hilfstransporter per Fähre in Palma ankommen.

Großzügiger Spender

"Wir haben uns auch über viele kleine Geldspenden gefreut. Und über eine sehr große", erzählt Bärbel Scheffels, die in dem Unternehmen ihres Mannes Personalchefin ist. Der Spender ist Senior-Chef zweier Tönisheider Firmen, hat ein Ferienhaus auf der Insel und fühlt sich den Einheimischen dort sehr verbunden. Großzügig stellte er eine beträchtliche Summe zur Verfügung. Bärbel Scheffels: "Dieses Vertrauen ehrt uns sehr. Mit dem Geld geht Ute, die den Transporter auf Mallorca empfängt, dann vor Ort einkaufen. Dann sieht sie selbst am besten, was besonders dringend benötig wird."

Einheimische leben vom Tourismus

Dass es dieses Mal um ein Projekt in der Ferne geht, liegt an ihrer Freundin: Ute Schoormann, Geschäftsführerin der Kölner Personaldienstleistung GmbH k3 hat gute Kontakte nach Mallorca, kennt dort viele Menschen. Und weiß: Auf der Lieblings-Ferieninsel der Deutschen leiden die Einheimischen besonders stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Ganze Familien leben ja dort vom Tourismus, die kennen gar nichts anderes. Die Pandemie treibt sie an den Rand ihrer Existenz", so Bärbel Scheffels, die in der Vergangenheit bereits vielen Menschen hier in der Region mit Spendenaktionen geholfen hat.

Schnell hatten die zwei Freundinnen die Aktion durchgeplant. Die Kölnerin stellte den Transporter nebst Fahrer zur Verfügung, Bärbel Scheffels organisierte alles hier vor Ort. Und war sich bei Schnee und Eis auch nicht zu schade, mal eben selbst bei den Spendern vorbei zu kommen, um Pakete aufzuladen. "Das waren alles Leute, die hatten bei mir angerufen, sie könnten jetzt bei dem Wetter nicht fahren." Die beiden Freundinnen sind glücklich, dass ihre Aktion so gut gelaufen ist. Bärbel Scheffels: "Ich brauche so etwas auch einfach fürs Herz."

