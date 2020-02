Illegale Müllbeseitigung kostet in Velbert höhere Bußgelder

Es gibt in Velbert eine „Preisliste“ der besonderen Art, die bislang wohl nur wenige Bürger kennen. Die Rede ist von der Auflistung der Bußgelder, die fällig werden, wenn man sich – vielleicht sogar gezielt – danebenbenimmt, illegal Müll beseitigt und dabei erwischt bzw. dessen überführt wird.

Mit achtlosem Wegwerfen fängt’s an

Die Bandbreite passt knapp auf eine DIN A 4-Seite. Sie reicht vom Wegwerfen von Kleinmüll – etwa Zigarettenschachteln, Pappbechern oder Bananenschalen –, das 100 Euro kostet, bis hoch zum unerlaubten Entsorgen großer, mit Betriebsstoffen behafteter Teilen oder gar kompletter Industriemaschinen, für die 5000 Euro zu berappen sind.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

NRW-Katalog als Basis

Nach Auskunft von Jürgen Wosimski wurde der lokale Bußgeld-Katalog „Für ein sauberes Velbert“ auf Basis des „Buß- und Verwarnungsgeldkatalogs Abfallrecht NRW“ erstellt, der Beträge von 100 bis hoch zu 100.000 Euro vorsieht, und gilt er bereits seit August 2019. Seither träfen auch vermehrt Hinweise auf Fehlverhalten an den Depotcontainer-Standorten ein. Die Beträge sind durch die Bank höher als zuvor.

Sofort zig Fälle geahndet

Velbert Fündig werden im Info-System Den Flyer mit den aktuellen Bußgeldern für unerlaubte Abfallbeseitigungen gibt’s online als Anlage zu der Beschlussvorlage zum Thema „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“. Der Weg dorthin führt über das Ratsinformationssystem auf www.velbert.de (Startseite, Rubrik Politik); dann einfach Sitzungen anklicken, den Hauptausschuss vom 18. 2. und dort den TOP 4 aufrufen.

„Wir haben das herausgegriffen, was die Bürger am vordringlichsten interessiert“, erklärt der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, „und wir handeln danach.“ Allein in den ersten zwei Monaten habe der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) 50 bis 60 Fälle geahndet. „Es geht uns vor allem um das richtige Entsorgen von Abfall“, so Wosimski weiter; man wolle Transparenz und Abschreckung. Wohlgemerkt: Die ausgewiesenen Bußgelder sind Mindestbeiträge; Wiederholungstäter können beispielsweise wesentlich höher zur Kasse gebeten werden.

Sicherheit und Ordnung

Beigefügt war die Bußgeldliste „Unerlaubte Abfallbeseitigung“ jetzt dem Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss, der sich um die Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Velbert“ drehte. Der wurde aber zurückgezogen, weil es – so die Begründung – aus den Fraktionen noch viele Fragen gegeben habe. Die Verordnung ist zuletzt 2018 überarbeitet werden und soll nun in einzelnen Passagen konkretisiert und ergänzt werden. Allerdings gibt’s Jürgen Wosimski zufolge Grenzen des Machbaren. Man könne nun wirklich nicht jeden Lebenssachverhalt in einer Verordnung erfassen und berücksichtigen.

Mit vier Projekten begonnen

Stefan Göbels leitet schon seit knapp zwei Jahren die Polizeiwache Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Um Sicherheit und Ordnung drehte sich im Ausschuss auch der Vortrag von Stefan Göbels über die Arbeit der Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsamt und Polizei. Nach Auskunft des hiesigen Wachleiters (seit knapp zwei Jahren) ging die Kooperation 2009 mit vier Themen bzw. Projekten an den Start: Parkanlagen, Jugendschutz, Veranstaltungen und gemeinsame Streifen mit dem KOD.

Pro Woche mindestens zwei Stunden

Letzteres habe sich als am wirksamsten erwiesen: „Man kann Anlässe und Sachverhalte einfach nachhaltiger abarbeiten.“ Die Polizei setze dafür Bezirksbeamte ein, das seien ältere, erfahrene Kollegen. Man fahre – mindestens zwei Stunde pro Woche – verschiedene Punkte im Stadtgebiet an und mache von dort aus Streifengänge. Zu einer „mittlerweile schon beispielgebenden Aktion“ sei die relativ junge Zusammenarbeit geworden, bei der – auch unter Einbindung des Zolls – zum Beispiel im letzten Jahr dreimal Shisha-Bars und Glücksspielhallen kontrolliert habe.