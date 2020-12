Januar 2020: Streit ums Große Feld und WAZ-Stadtteil-Check

Im Januar endet in Neviges das jahrhundertelange Kapitel der Franziskaner: Der Orden schließt zunehmend Klöster, so auch im Wallfahrtsort. Der Abschied im Mariendom ist bewegend.

Velbert Das Jahr 2020 beginnt ohne Corona, dafür aber mit einer erfolgreichen Vesperkirche und dem Abschied der Franziskaner aus Neviges.

Dieses Jahr 2020, es fühlt sich beinahe an wie zwei oder drei Jahre. Zu lange ist die Zeit ohne Corona schon her. Doch es gab sie, die Wochen und Monate ohne Kontaktbeschränkungen, ohne strengere Hygieneregeln, ohne Lockdown.

Abschied der Franziskaner

In Velbert - genauer gesagt, in Neviges - begann 2020 mit einem Abschied: Nach 345 Jahren feierten die Franziskaner ihre letzte Messe in dem Wallfahrtsort. Im Mariendom gab es keinen freien Platz mehr, die verbliebenen sieben Brüder waren überwältigt von dem Zuspruch. Der Orden der Franziskaner schließt vermehrt Klöster, weil der Nachwuchs fehlt.

Die neu eingeführte Bonpflicht sorgt vor allem für viel Müll, denn kaum ein Kunde will den Beleg mitnehmen - schon gar nicht beim Bäcker. Die Zentralbibliothek öffnet an ihrem Übergangsstandort in der Fußgängerzone. Dort bleibt sie, bis der Umbau des Forums zum Bürgerfoum abgeschlossen ist. Die erste Bilanz fällt positiv aus.

Zahlreiche Baustellen in der Stadt

Gebaut werden soll auch - und saniert: In Neviges geht der Abriss des ehemaligen Krankenhauses voran und der zweite Abschnitt für die Sanierung des Quartiers Bogenstraße ist terminiert. Auch auf der Oststraße in Mitte rollen die Bagger, die Baustelle wird die Anwohner noch lange beschäftigen. Und in Langenberg machen sich Anwohner sorgen um die denkmalgeschützte Alte Gasreglerstation.

Das geplante Gewerbegebiet Große Feld an der Langenberger Straße erregt weiter die Gemüter. Es werden Klagen erwartet und weitere Eingaben gegen das Projekt gehen ein. Doch Ende des Monats stimmt die Mehrheit im Bezirksausschuss für den Bebauungsplan - die erste Hürde ist genommen. Aber der Streit wird sich noch weiter hinziehen.

Wahlkampf startet früh

Die Kommunalwahlen im September werfen ihren Schatten voraus: Der Lokal-o-Mat geht online, das lokale Pendant zum inzwischen gut bekannten Wahl-o-Maten. Und Rainer Hübinger von der SPD erklärt seine Kandidatur für den Posten des Bürgermeisters.

Ebenfalls im Januar läuft der große WAZ-Stadtteilcheck an: Leserinnen und Leser können mittels eines Fragebogens die Qualität ihres Viertels bewerten. Die Auswertung erfolgt im Anschluss, die Ergebnisse werden im März veröffentlicht.

Die Tops

Positiv: Die Velberter Filmemacher Elmar Zielke und Frank Jannusch präsentieren einen Film über die Geschichte der Niederbergbahn, am Klinikum gibt es nun eine hebammengeleitete Station, in Neviges gibt es zwei Leerstände weniger (Café am Brunnen, Kosmetiksalon "Aestetic by EfiDas"), die Vesperkirche ist ein voller Erfolg, der THW-Ortsverband feiert 60-Jähriges und der Dom-Architekt Gottfried Böhm seinen 100. Geburtstag.

Die Flops

Negativ: Der Edeka-Markt am Rathaus in Velbert soll im Sommer schließen, der Bäumer-Cup fällt aus (zu viel Randale in den Vorjahren), es gibt massiven Kundenärger nach dem Fahrplanwechsel im ÖPNV und dem Anbieterwechsel bei der S-Bahn-Linie S9, das Landgasthaus Huxel schließt und Knut Kehrmann gibt sein Geschäft für Elektromobile auf, der Pavillon am Kletterpark Langenberg wird verwüstet.

Abschied

Gestorben: Engelbert Sobol (SPD Langenberg), Martin Binder (BGS Hardenberg-Pötter)