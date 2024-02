Rassistischer Angriff auf Ukrainer (15): Zeugen gesucht

Mettmann. Die Polizei in Mettmann fahndet nach einem rassistischen Angriff auf einen Ukrainer (15) weiter nach dem Täter. Der Jugendliche wurde operiert.

Nachdem ein 15-jähriger Jugendlicher aus der Ukraine am späten Samstagabend (10. Februar) in Mettmann schwer verletzt wurde, fehlt von dem Täter noch jede Spur. Der Jugendliche sei am Mittwoch operiert worden, die OP gut verlaufen, teilte die Polizei auf Nachfrage am Donnerstag mit.

Nach eigenen Angaben war der 15-Jährige gegen 22.40 Uhr in einem Döner-Restaurant auf dem Jubiläumsplatz, als er dort mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geriet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll sich der Mann zunächst fremdenfeindlich geäußert haben. Unter anderem habe er „Heil Hitler“ gerufen. Anschließend schlug er den 15-jährigen Ukrainer mit einem noch nicht näher beschriebenen Gegenstand gegen den Kopf. Anschließend lief der Angreifer davon.

15-Jähriger erleidet massive Kopfverletzungen und muss operiert werden

Zeugen kümmerten sich um den Jugendlichen und alarmierten den Rettungsdienst. Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Erst im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Jugendliche deutlich schwerer verletzt worden war, als zunächst angenommen. Er erlitt massive Kopfverletzungen.

Zu dem Angreifer liegt derzeit die folgende Täterbeschreibung vor: circa 1,92 Meter groß, kräftige Statur, etwa 95 Kilogramm schwer, mutmaßlich polnisch, blonde Haare.

Der polizeiliche Staatsschutz in Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen und suchweiter nach Zeugen: 02104 9826250. Auch vor Ort befrage die Polizei weiter Passanten und mögliche Zeugen.

Es ist binnen kurzer Zeit bereits der zweite Angriff gegen einen jungen Flüchtling aus der Ukraine: Am selben Tag hatte ein 15-Jähriger am Hauptbahnhof in Oberhausen den 17-jährigen Junioren-Basketballspieler Volodymyr Yermakov tödloch verletzt. Entgegen anderer Darstellungen liegen Polizei und Staatsanwaltschaft Essen in diesem Fall bislang keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv vor.

Lesen Sie dazu auch

Oberhausen: Ukrainischer Basketballer (17) getötet

Ukrainer getötet: Zweiter Jugendlicher außer Lebensgefahr

Ukrainer (17) erstochen: Wie sicher ist der Hauptbahnhof?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert