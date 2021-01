Junger Velberter entwickelt neue Corona-Webseite

Velbert Ein Wirtschaftsinformatik-Student hat eine übersichtliche Webseite geschaffen, auf der aktuelle Corona-Regeln und Fallzahlen zu sehen sind.

"Ende Oktober gab es ein sehr großes Durcheinander: zum Beispiel die Corona-Ampeln in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Stufen“, sagt Ole Friedrich. Der Wirtschaftsinformatik-Student aus Velbert, der in Münster studiert, hat gemeinsam mit seinem Kommilitonen Julian von Lilienfeld ein Web-Dashboard entwickelt, das pro Landkreis neben den aktuellen Corona-Zahlen auch die im jeweiligen Bundesland geltenden Regelungen kurz und bündig anzeigt.

Ort in die Suchmaske eingeben

„Manche Regeln waren nur eine Empfehlung, manche waren eine Vorgabe. Wir haben das verfolgt und gedacht: ein Dashboard wäre doch vielleicht was, um Klarheit zu schaffen.“ Wer corona-lokal.web.app besucht, gibt zuerst seinen Ort oder Landkreis in die Suchmaske ein. Gesagt, getan, prompt erscheinen die neuesten Corona-Informationen für den Kreis Mettmann. Links, sehr übersichtlich, die Sieben-Tage-Inzidenz (185,35 am 22. Januar), Todesrate (3,3 Prozent) und Gesamtfälle für den Kreis (13323), dazu noch die neuen Fälle in Deutschland (17862). Auf der rechten Seite findet sich eine Grafik, die zum Nachdenken anregt: aktuell sind von 70 im Kreis verfügbaren Intensiv-Betten 55 belegt.

Verwertbare Informationen

Zwischen dem Graphen zur allgemeinen Entwicklung der Neu-Infizierungen finden sich die Hinweise und Regeln, die für den ausgewählten Ort erlassen wurden. Die Seite ist übersichtlich, sie bietet in relativer kurzer Zeit auch denen verwertbare Informationen, die keine Digital Natives sind. Ihr simples Design lenkt die Aufmerksamkeit direkt und ohne Umwege auf die Informationen.

Auf eine halbe Stunde genau

Für ihr Projekt benutzen Friedrich und von Lilienfeld Daten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) und die Länder bereitstellen. „Die Statistiken sind auf eine halbe Stunde genau und werden automatisch vom RKI übernommen“, erklärt Friedrich, „für die Beschränkungen schauen wir allerdings selbst die Pressestellen aller sechzehn Bundesländer durch und gucken, ob sich da was verändert hat. Das ist beinahe ein Hobby geworden“.

Nach bestem Wissen und Gewissen

Dass die Zahlen verlässlich sind, es aber immer zu Fehlern kommen kann, wissen die beiden Entwickler. „Wir versuchen“, heißt es auf der Webseite, „die aktuellen Daten […] nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren. Wir können allerdings keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der präsentierten Informationen übernehmen.“ Deshalb appellieren die beiden 22-Jährigen: „Bitte informiere dich beim Robert-Koch-Institut sowie auf den Internetseiten der Bundesregierung, Bundesländer und Kommunen über die aktuellen Fallzahlen und Beschränkungen."

Regeln sind sehr unterschiedlich

Dass Friedrich und von Lilienfeld Arbeit machen, die eigentlich Bund oder Länder übernehmen sollten, wissen sie. „Es wäre schöner, wenn wir diese App nicht hätten machen müssen“, sagt Friedrich, gibt aber zu bedenken: „Dass es so etwas bisher nicht gegeben hat, ist sicherlich auch irgendwie verständlich. Die Regeln sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So ist das eben in einem föderalistischen System.“

Viele Besuche auf der Seite

Dass die Menschen gebündelte Informationen dringend brauchen, zeigen die recht vielen Besuche, die die neue Webseite verzeichnet. „Sie wird sehr gut angekommen, wir bekommen auch viel Rückmeldung,“, erzählt Friedrich. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

INFO:

Die Entwickler finanzieren das Dashboard lediglich über Spenden von Nutzern. Daher gibt es auf der Webseite den Punkt „Kauf’ uns einen Kaffee“.-Dort heißt es: „Wir als Entwickler verdienen nichts an dieser Web-App, haben allerdings laufende Kosten durch das Hosting der App. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns helfen würdest, mit einer kleinen Spende diese Kosten zu decken.“