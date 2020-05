Katholische Gemeinde Velbert feiert wieder Gottesdienste

Zum 1. Mai ist es den Kirchen in NRW ermöglicht worden, mit der Feier öffentlicher Gottesdienste zu beginnen. Für diese gelten jedoch die strenge Beachtung der Hygienevorschriften. Da dies eine gewisse Zeit der Vorbereitung und Planung, zum Teil auch eine Umrüstung der Kirchen bedeutet, beginnt die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus zum 9./10. Mai mit einem schrittweisen Beginn in einzelnen Kirchen.

Folgende Messfeiern sind an diesem Wochenende angedacht: Samstag, 9. Mai, 19 Uhr Vorabendmesse in St. Joseph; Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr Messe in St. Michael und 10 Uhr Messe in St. Paulus. Die Pfarrkirche St. Marien und die Kirche St. Don Bosco sind an diesem Wochenende zu den üblichen Zeiten zum persönlichen Gebet und der stillen Anbetung geöffnet.

Handzettel mit Hygienevorschriften

In allen Kirchen werden Ehrenamtliche zu den Messfeiern Ordnerdienste übernehmen, um für die Beachtung der Hygienevorschriften zu sorgen. Jeder Kirchenbesucher soll einen Handzettel bekommen, in dem zusätzlich auf alle wichtigen Dinge hingewiesen wird. Zur Mitfeier der Messen ist eine telefonische Anmeldung im Pastoralbüro an St. Marien (02051/ 957917) zwingend erforderlich, da die Kirchen nur über eine sehr begrenzte Platzanzahl verfügen, wenn die Abstandsregeln zwischen den Mitfeiernden eingehalten werden sollen. Gläubige ohne vorherige Anmeldung werden von den Ordnern an den Türen abgewiesen werden müssen.

Um allen Gemeindemitgliedern eine faire Chance auf die Mitfeier eines Gottesdienstes zu ermöglichen, kann sich jeder nur für einen Gottesdienst anmelden und auch nur sich oder nahe Familienmitglieder anmelden. Die Kirche hofft auf das Verständnis aller Gläubigen.

Wer freiwillig den Dienst als Ordner in einer der Kirchen übernehmen möchte und zu keiner Risikogruppe gehört, kann sich ebenfalls gerne im Pastoralbüro melden.