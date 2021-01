Katholische Kirchengemeinde bleibt bei Präsenzgottesdiensten

Die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und St. Paulus in Velbert hält an Präsenzgottesdiensten fest.

Velbert Die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus Velbert hält weiter an Präsenzgottesdiensten fest. Man wolle ein Zeichen setzen

Wie schon in den vergangenen Wochen des Lockdown bleibt die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Paulus auch weiterhin bei der Feier von Präsenzgottesdiensten.

"Wir haben ein funktionierendes Hygienekonzept mit den höchsten Standards, sodass jeder Gottesdienstbesucher ein gutes Gefühl haben kann.“, erläutert Christopher Frieling vom Kirchenvorstand. Pfarrer Ulrich Herz ergänzt: „Es ist wichtig in diesen dunklen Tagen für die Menschen, die einsam sind und die kommen wollen, da zu sein und ein Zeichen zu setzen.“

Teilnehmerlisten und Anmeldungen erforderlich

Die Kirchengemeinde folgt den Hygienebestimmungen des Landes NRW und des Erzbistums Köln. So wird auf Gemeindegesang verzichtet, medizinische Masken sind verpflichtend auch am Platz zu tragen und Teilnehmerlisten werden geführt. Die Kirchen werden nach den Gottesdiensten desinfiziert und gelüftet

und in jedem Gottesdienst sind Ordnerdienste aktiv, die für die Einhaltung der Hygieneregeln sorgen. Die obligatorische Anmeldung zu den Gottesdiensten ist unter Tel. 02051/957917 möglich.

Für alle, die nicht an Präsenzgottesdiensten teilnehmen wollen oder können, bietet die Gemeinde digitale Angebote auf ihrer Homepage und dem Youtube-Kanal an. Am 3. Februar wird dort um 19 Uhr eine Andacht aus St. Joseph live gestreamt.







+++Hier können Sie den WAZ-Newsletter für Velbert abonnieren+++