Knotenpunkt in Velbert-Mitte wird für Monate zur Baustelle

In der Nordstadt von Velbert sind einige Straßen in einem recht desolaten Zustand, so wie hier Am Höfgessiepen. Der Gutachter spricht angesichts der Schäden von einem unzureichenden Straßenaufbau und empfiehlt den vollständigen Ausbau. Das wird nun in drei Bauabschnitten bis 2024 gemacht.

Velbert Die Technischen Betriebe Velbert investieren in 2021 Millionen. Es werden Plätze umgestaltet, Straßen erneuert und Spielplätze saniert.

Manche Menschen schmieden Pläne für das neue Jahr, fassen womöglich sogar gute Vorsätze. Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) stellen alljährlich einen Wirtschaftsplan auf. Der neue für 2021 hat ein Volumen von mehr als 20 Millionen Euro, von denen der überwiegende Teil auf Baumaßnahmen entfällt. Deren Gesamtsumme liegt im Schnitt stets so zwischen zwölf und 14 Millionen Euro. Die Maßnahme, "die ganz viele Velberter berührt und bewegen wird", sagt Sven Lindemann, werde die Umgestaltung der vielbefahrenen Unfallhäufungsstelle Nevigeser-/Schmalenhofer Straße. Dort geht's nach Auskunft des TBV-Vorstands im Kern um eine Änderung der Knotenpunkt-Signalisierung nebst Erweiterung der Ampelanlage. Doch das ist noch nicht alles.

Neue Spur für Rechtsabbieger

Denn neben der Erneuerung der Anlage wird die Bushaltespur an der ev. Kirche neu gemacht, ein Stück verlegt und verkürzt, so dass dadurch Platz für eine separate Rechtsabbiegerspur in die Schmalenhofer Straße gewonnen wird. Zudem nutzen die Stadtwerke Velbert die Gelegenheit, um im dortigen Knoten-Bereich ihre Versorgungsleitungen zu erneuern. Los geht's wohl im zweiten Quartal und es dauert etwa bis zum Jahresende.

Platz Am roten Schirm wird umgestaltet

Den Platz Im Orth (Neviges) haben die Technischen Betriebe schon vor geraumer Zeit neu gestaltet; jetzt knöpfen sie sich in Velbert-Mitte nach dem Offersplatz auch den kleineren Platz am roten Schirm vor. Die Planung sei mit verschiedenen Anliegern abgestimmt, das künftige "Café Extrablatt" wolle einen Teil der Fläche mit nutzen. Die Bauarbeiten an der Ecke Fußgängerzone Friedrich-/Bahnhofstraße sollen planmäßig Anfang Januar starten.

Einige hundert Meter Richtung Oberstadt stehen nach Fertigstellung des Neubaus gegenüber "Tüller" Abriss und Neubau des Spielplatzes Am weißen Stein auf der Agenda. Das Projekt ist einer der vielen Bausteine der Innenstadt-Entwicklung und wird zu 80 Prozent gefördert. Im zweiten Quartal ist für 250.000 Euro der Spielplatz Teller Hof an der Reihe. Dort in Neviges heißt die Schrittfolge ebenfalls: erst Abriss, dann Neubau.

Straßenerneuerung in der Nordstadt

In der Nordstadt wollen die TBV in drei Bauabschnitten Straßen erneuern, die es aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes nötig haben. Den Anfang machen voraussichtlich ab dem dritten Quartal Am Kattensiepen und ein Teil von Am Nordpark. "Bis 2024 ist dann eine Straße nach der anderen dran", erläutert Lindemann diese KAG-Maßnahme, nennt als weitere Straßen Am Steinmetz und Am Höfgessiepen. Bei der Hohenbruchstraße in Neviges fällt der Zustandsbericht ähnlich aus. Im Zuge ihrer Erneuerung und Umgestaltung für mehr als 1,2 Millionen Euro würden auch besonders Aspekte der Schulwegsicherung berücksichtigt, erklärt Bernd Wieneck. Hierzu hat nach Auskunft des Geschäftsbereichsleiters (Verkehr, Entwässerung, Abfallwirtschaft, Grün) eine Abstimmung mit den Leitungen der angrenzenden Grundschulen stattgefunden. Die KAG-Maßnahme stehe quasi in den Startlöchern und werde wohl im Januar begonnen.

Erschließung Fellershof wird geplant

Planerisch packen die TBV-Leute darüber hinaus die Erschließung (ab 2022) des künftigen Wohngebietes Fellershof in Bonsfeld an. Dort summieren sich die voraussichtlichen Kosten für Straßen und Kanal auf rund sieben Millionen. Fast das Dreifache wird für die Erschließung des künftigen Gewerbegebietes "Große Feld" veranschlagt. Die Planung sei nahezu komplett, berichtete Sven Lindemann auf Nachfrage. Dann werde der TBV-Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden.