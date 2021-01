Corona-Pandemie Kreis ME begrenzt Besuche in Alten- und Pflegeeinrichtungen

Kreis Mettmann, Bewohner von Seniorenheimen dürfen nur noch Besuch von einer Person pro Tag bekommen. Verfügung des Kreises tritt am Dienstag in Kraft.

Zwar sinkt aktuell die Inzidenz im Kreis Mettmann, jedoch ist die Zahl der Infizierten in Alten- und Pflegeeinrichtungen immer noch sehr hoch. Aus diesem Grund hat der Kreis Mettmann in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und dem NRW-Gesundheitsministerium zum Schutz der Bewohner eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese tritt ab Dienstag (19. Januar) in Kraft und begrenzt die Besuche in den Einrichtungen.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Velbert mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter aus der Schlossstadt. +++

Bewohner dürfen bis auf Weiteres nur noch Besuch von einer Person pro Tag erhalten. Zudem muss jeder Gast an jedem Besuchstag vor Ort durch einen Schnelltest negativ getestet worden sein. Den gesamten Inhalt der Allgemeinverfügung kann man im Amtsblatt des Kreises online unter www.kreis-mettmann.de nachlesen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.