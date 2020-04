Kreis Mettmann steigt wieder in die Zucht von Wisenten ein

Der Hof, der jetzt im Eiszeitlichen Wildgehege errichtet wird, ist ein außergewöhnlicher. Denn eigentlich müssen bei dem Neubau so gut wie alle Elemente – Türen, Wände, Rohre etc. – von einer besonderen Ausführung sein. Das Innere wird mit zahlreichen Spezialbauten versehen, die das Gebäude festigen. Wisente hätten schließlich „doppelt so viel Kraft wie ein normaler Bulle“, erklärt der Leiter des Kreis-Planungsamtes, Georg Görtz. „Da gibt es nix von der Stange.“ Der Kreis Mettmann will schon bald die Zucht dieser wuchtigen Urtiere wieder aufnehmen und baut zu diesem Zweck den „Neandertalhof“. Kostenpunkt: rund eine Million Euro.

Tiere sind lieber draußen

Klaus Adolphy, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, und Hegemeisterin Lotte Becker erläuterten bei einem Ortstermin die Zucht- und die Baupläne. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Bauarbeiten in Sichtweite der fünf Hektar großen Wiese, die der Kreis von der Stadt Erkrath gepachtet hat, sind bereits ordentlich in Schwung gekommen. Aufgrund des guten Wetters und der guten Bodenverhältnisse sind die Erd- und Tiefbauarbeiten in vollem Gange. Wisente seien eigentlich immer draußen, so Görtz. Man müsse sie schon anlocken und füttern, damit sie überhaupt in den Stall gingen. Der diene dem Aufbau des Zuchtprogramms, dort könne man z. B. Tiere bei Krankheit isolieren und vom Tierarzt untersuchen lassen.

Hierzulande das größte Wildtier

Der Wisent, der ausgewachsen auf ein Lebendgewicht von bis zu 1000 Kilogramm kommt, ist das größte in Deutschland lebende Wildtier. „Und ein Wisent kann halt auch mal ruppig werden“, mahnt Görtz. Vor Jahrzehnten sei diese Tierart fast ausgestorben gewesen, berichtet Lotte Becker. Es habe lediglich noch eine handvoll in Zoos gegeben, so die Hegemeisterin weiter. Mittlerweile gebe es in Europa aber wieder mehrere 1000 Exemplare. Das Wildgehege hat aktuell zwei „alte Damen“, beide 1998 geboren: Nutella und Nugana. Außer ihnen leben dort auf 23 Hektar sieben Tarpane (Wildpferde) und rund 30 Heckrinder (Auerochsen).

Vorkommen an verschiedenen Standorten

Auf der Baustelle geht’s voran. Schon bald kann die Bodenplatte gegossen werden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Letztere sind übrigens laut Görtz robuster als Wisente, zu denen es – und das macht die Sache schwierig – „nur einen sehr sehr geringen Genpool“ gebe. International wird der Plan verfolgt, europaweit an verschiedenen Standorten möglichst isolierte Vorkommen zu bekommen. Das sichert im Fall des Auftretens einer gefährlichen oder gar tödlichen Krankheit nicht zuletzt den Bestand dieser Spezies.

Verband vermittelt die Tiere

Nach Auskunft von Klaus Adolphy soll die Zucht beginnen, sobald der „Neandertalhof“ fertig ist. Etwa Anfang 2021. Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts sollen Ende Dezember abgeschlossen sein. Man strebe fünf bis sechs Muttertiere an, einen Bullen und dazu die Kälber. Mehr sei nicht drin, so der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde: „Eine reine Platzfrage.“ Wir holen uns zunächst ein paar Kühe und einen Zuchtbullen, bekräftigt Becker. Die Tiere zum Austausch vermittle der Wildgehegeverband.

Hof soll ins Landschaftsbild passen

Velbert Wildgehege existiert seit 1935 Das Wildgehege gibt es seit 1935, früher u. a. mit Damwild und Elchen. Gegründet hat es der nahezu 100 Jahre alte, private Naturschutzverein Neandertal. Über Jahre wurde die Anlage durch den Zweckverband Neandertal mit Unterstützung des Vereins unterhalten. Seit 2011 betreibt der Kreis das Gehege Das Neandertal ist ein geschätztes Naherholungsgebiet; es zieht mit seinen Wanderwegen zahlreiche Besucher an. Der Rundweg um das Eiszeitliche Wildgehege ist besonders beliebt. Während der etwa 60 bis 80 Minuten gibt es immer wieder Bänke zum Ausruhen und Beobachten der Tiere. „Der Rundweg ist offen und man kann die Tiere gut sehen“, sagt Klaus Adolphy. Er verweist auf die Parkplätze, nennt u. a. den im Neandertal und den Millrather Park & Ride-Parkplatz an der S-Bahn. Mit der Regiobahn S 28 könne man bis zum Haltepunkt Neandertal fahren und mit der S-Bahn bis Hochdahl oder Millrath.

Der Hof besteht aus drei Gebäuden. Für den Rohbau des Wisentstalls und des Nebengebäudes wird zunächst die Bodenplatte gegossen, dann folgen Gerüst-, Stahl-, und Holzbauarbeiten. Stall und Nebengebäude sind eine Stahlkonstruktion; die Fassaden werden mit Lärchen- und Fichtenholz verkleidet und die Dächer als extensive Gründächer konzipiert.

Umweltbildung im Mehrzweckgebäude

Der „Neandertalhof“ ist zwar ein eigenständiges Projekt, letztlich aber auch Bestandteil des Masterplans Neandertal. Der Bau des dritten Gebäudes, ein Mehrzweckgebäude, soll 2021/22 starten. Es soll zu Umweltbildung für Besucher und Schulklassen dienen. Hierzu werden auch entsprechende umweltpädagogische Konzepte entwickelt. Der zweite Bauabschnitt wird gerade geplant und im Detail vorbereitet.