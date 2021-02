Kreispolizei schickt Spürnasen Kira und Lu in den Ruhestand

Kreis Mettmann Die beiden Polizeihündinnen Kira und Lu brauchen keine Einbrecher mehr jagen. Nach sieben bzw. zehn Dienstjahren geht es in "Pension".

Sie hatten immer den richtigen Riecher und waren immer da, wenn

sie gebraucht wurden - doch nach zehn bzw. sieben intensiven Jahren im Polizeidienst ist jetzt Schluss für Kira und Lu. Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die beiden Hündinnen in die wohlverdiente "Pension" geschickt.

Einer der ersten Personenspürhunde

"Lu" - mit vollem Namen "Lu von der Steinteichmühle" blickt dabei auf ein

bewegtes Leben im Dienst der Polizei zurück. Bereits im Jahr 2011 kam die

belgische Schäferhund-Dame zur Kreispolizeibehörde nach Mettmann, wo sie als

einer der ersten Polizeihunde überhaupt die Prüfung für die damals neu

initiierte Spezialisierung zum "Personenspürhund" bestand. Dank ihrer guten

Auffassungsgabe und der besonders engen Bindung zu ihrer Diensthundeführerin führte sie fortan ein aufregendes und von vielen Erfolgen geprägtes "Arbeitsleben".

Lu überwindet Höhenangst

Bereits bei ihrem ersten Einsatz bewies sie ihre Fähigkeiten: Trotz ihrer

Höhenangst stellte sie einen Tatverdächtigen, welcher sich auf dem Dach eines

Supermarktes in Ratingen vor der Polizei versteckt hatte. Lu und ihr Hundeführer waren mit der Drehleiter der Feuerwehr auf dem Dach abgesetzt worden, um den flüchtigen Einbrecher zu fangen - mit Erfolg!

Lu erspürt beweiserhebliche Gegenstände

Auch bei der Verfolgung eines flüchtigen Fahrzeuges in Wülfrath hatte Lu den

richtigen "Riecher". Nachdem die Täter das Fahrzeug abgestellt und zu Fuß

geflüchtet waren, fand die belgische Schäferhund-Dame zunächst nur auf der

Flucht zurückgelassene Kleidungsstücke. Lu aber gab nicht nach und stellte erst

den einen Täter und dann, ganz beiläufig auf dem Rückweg zum Einsatzfahrzeug den zweiten Täter, welcher sich so gut in einem Gebüsch versteckt hatte, dass die Einsatzkräfte zunächst an ihm vorbeigelaufen waren. Lu fand jedoch nicht nur Personen, sondern auch für Strafverfahren beweiserhebliche Gegenstände, zum Beispiel ein von einem Brandstifter weggeworfenes Feuerzeug.

Dank großem Futterdrang stets motiviert

Ihre vierbeinige Kollegin - Diensthündin Kira - blickt ebenfalls auf eine

"spannende Polizeikarriere" zurück. Die Malinois-Hündin kam 2013 zur

und galt bei ihrem Diensthundeführer anfangs noch als

"verschmustes Schoßhündchen" - allerdings, und das sollte sich als Glücksgriff

erweisen, ausgestattet mit einem großen "Futterdrang". Diesen Drang konnte ihr Hundeführer dazu nutzen, gezielt der Hündin zu trainieren, und das

mit Erfolg: Im Jahr 2014 wurde Kira ebenfalls zum Personenspürhund ausgebildet. In den Folgejahren entwickelte sie sich zu einem sehr erfolgreich und hoch professionell agierenden Spürhund.

Erfolgreich auch außerhalb des Kreises

So fand sie im Rhein-Kreis-Neuss zwei Täter, die nach einer Verfolgungsfahrt zu

Fuß vor der Polizei geflüchtet waren. Mit einer am Fahrzeug zurückgelassenen

Jacke nahm Kira Witterung auf und führte ihren Hundeführer zunächst auf ein

Privatgrundstück. Vor einem zwei Meter hohen Zaun endete die Verfolgung jedoch. Nachdem man mit vereinter Kraft Kira über den Zaun gehoben hatte, nahm die Hündin erneut die Witterung auf. Ihre "Nasenarbeit" konnte sie jedoch nicht vor einem morschen Steg bewahren, sodass sie einbrach und in dem See landete. Ihr menschlicher Begleiter brach bei dem Versuch, sie zu retten, ebenfalls ein, so dass die Verfolgung zunächst abgebrochen wurde. Doch Kira konnte auch das nächtliche Bad nicht stoppen und nur kurze Zeit später stellte sie beide Täter, die sich an unterschiedlichen Stellen versteckt hatten.

Spektakuläre Festnahme dank Kira

Eine weitere spektakuläre Festnahme gelang Kira erst vor Kurzem, im Oktober 2020 in Langenfeld. Dort war nach einem Einbruch in einen Supermarkt ein Täter bei seiner Flucht mit dem Auto vor der Polizei verunfallt und anschließend zu Fuß in ein Waldgebiet geflüchtet. Doch der Mann hatte die Rechnung ohne Kira gemacht, welche den Täter kurz darauf "erschnuppern" und stellen konnte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wünscht ihren beiden "Spürnasen" nun ein

ruhiges und entspanntes Privatleben im Kreise ihrer "Familien".

