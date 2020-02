Langenberg: Die Wasserfreunde laden zum Tag der offenen Tür

Das Lehrschwimmbecken in Nierenhof wurde im letzten Jahre 50 Jahre alt. Hans-Joachim Musall erinnert nun daran, dass bereits ein Jahr später, zum 1. Januar 1970, der Hattinger Ortsteil Nierenhof im Rahmen einer Gebietsreform der Stadt Langenberg zugeordnet wurde und damit auch die dortige Volksschule mit ihrer Sporthalle und dem angrenzenden Lehrschwimmbecken. Am Samstag, 29. Februar, können sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür dort umschauen.

„Diese Vergrößerung des Sportstätten-Angebots wurde nicht nur von der Bonsfelder und der Nierenhofer Grundschule gern genutzt“, erinnert er sich. Verschiedenste Institutionen fanden über die Jahre dort Platz: die AWO-Kindertagesstätte „Deilbachstrolche“, die freiwillige Feuerwehr, der Kreissportbund Mettmann, die Lebensgemeinschaft autistischer Menschen Haus Bucken, der MTV, die Radsportfreunde Velbert, die LSG, der Feuer- und Zivilschutz, die DLRG Langenberg und der Langenberger Schwimmverein.

Wassergewöhnung und Babyschwimmen

So verlegte letzterer schon bald seine gesamte Schwimm-Grundausbildung mit Wassergewöhnung, Babyschwimmen und die Ausbildung seines Schwimmnachwuchses nach Nierenhof. „Im Langenberger Hallenbad wären diese umfangreichen Aktivitäten schon aus Gründen der begrenzten Belegungszeiten nicht möglich gewesen“, weiß Musall.

Einst von Hattingen erbaut, ist das Nierenhofer Lehrschwimmbecken seit 50 Jahre in Langeberger und schließlich Velberter Besitz. Foto: H. J. Musall / Langenbeger Schwimmverein

Die im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1975 erfolgte Zusammenlegung der Städte Langenberg, Neviges und Velbert änderte hieran zunächst nichts. Doch mit dem Ratsbeschluss vom Ende November 2010, nach dem die Stadt Velbert das Lehrschwimmbecken aus finanziellen Gründen Mitte 2011 schließen wollte, brachte den gesamten Langenberger Schwimmsport in schwere Bedrängnis.

Wasserfreunde Nierenhof gründeten sich

Um diesem Notstand entgegenzuwirken, fand sich eine Initiative zusammen, die sich den Erhalt des Lehrschwimmbeckens, erforderlichenfalls auch durch Übernahme deren Betriebs, zur Aufgabe machte. Es folgten unzählige Gespräche mit der Stadt und letztlich ein positiver Abschluss: im Mai 2012 gründete sich der Verein „Wasserfreunde Nierenhof“.

Velbert Verlosung für die ersten 30 Besucher Zum Tag der offenen Tür laden die Wasserfreunde Nierenhof am Samstag, 29. Februar, von 11 bis 13 Uhr in das Lehrschwimmbecken, Kohlenstraße 24, Zufahrt über Balkhauser Weg, ein. Unter den ersten 30 Gästen wird ein Kinder-Schwimmkurs der Schwimmschule Maslo, ein 12er Wassergymnastikkurs von Rehasport und Aquafreunde e. V. sowie ein Wassergymnastikkurs vom Kreissportbund verlost.

„Inzwischen acht Jahre im ehrenamtlichen Betrieb: Das ist ein Grund für die Wasserfreunde Nierenhof, das Bad am 29. Februar für jedermann zu öffnen“, meldete sich Bernd Feldbusch, der erste Vorsitzende der Vereins. Da das Bad regelmäßig fest vermietet sei, komme die Öffentlichkeit nur dann ins Bad, wenn man sich für Kurse wie Reha-Maßnahmen, Wassergymnastik, Schwimm- oder dem Kanusport anmeldet.

Grundschule nutzt das Bad intensiv

Die größte Gruppe der heutigen Badnutzer stellt die Grundschule Max und Moritz sowie verschiedene Kinderschwimmkurse. „Es ist auch das Anliegen des Vereins, dass möglichst viele Kinder das Schwimmen erlernen. So können 99 Prozent aller Grundschüler dieser beiden Schulstandorte nach dem Ende der Grundschule schwimmen. Ein schöner Erfolg für die Schule, aber auch für das noch vorhandene Lehrschwimmbad“, freut sich Feldbusch.

Blick hinter die Kulissen

„Das Bad wollen wir am kommenden Samstag zwischen 11 und 13 Uhr öffnen“, lädt der Vorsitzende ein. Und nicht nur das Bad, sondern auch die Technik, die hinter einem Bad steckt, kann angesehen werden. Es werden an diesem Tag neben einigen Vereinen, die Kurse anbieten, auch der Bürgermeister sowie einige Vertreter der Politik anwesend sein. Noch unter Hattingen gebaut, ist sei es damals nagelneu mit der Gebietsreform 1970 an Langenberg und fünf Jahre später mit der Zusammenlegung der Stadtteile an Velbert übergeben worden. So erwarten die Wasserfreunde an diesem Tag auch eine Vertretung aus Hattingen.