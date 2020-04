Langenberg: DJ Ralle lässt es vom Balkon aus richtig krachen

Langenberg. Der Langenberger DJ Ralle legte auf seinem Balkon für die Nachbarn auf. Damit sorgte er für Abwechslung in der Corona-Krise. Und das kam gut an.

In eine richtige kleine Party-Ecke verwandelt sich am Samstag die ansonsten beschauliche Siedlung am Rolandsweg in Langenberg. Denn Ralf Röhrig legt – so ganz in seinem Element als DJ Ralle – für seine Nachbarn vom Balkon aus auf. Und er hat einiges parat.

Auf ihren Balkonen versammelten sich Anwohner und Nachbarn, um DJ Ralle zu lauschen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Schon vor 18 Uhr stehen dafür ein paar Leute an Fenstern und Balkonen und warteten gespannt auf das, was passieren soll. Mit blauem Himmel und dem Sonnenuntergang im Rücken trifft DJ Ralle die letzten Vorbereitungen auf seinem Balkon mit Blick ins Tal. Dann kann es losgehen. „Balkonkonzert sagt man eigentlich so“, meint Röhrig, doch das treffe es nicht ganz: „Es ist eher eine LA-DJ-Balkon-Session“, meint er lachend, denn er spiele ja gar kein Instrument.

Dutzende Leute versammeln sich

Mehrere Dutzend Leute haben sich dann zu Beginn in ihren Wohnungen und Häusern versammelt, einige auch auf der Straße. „Wenn ihr da unten an der Straße steht, dann tut mir einen Gefallen, haltet bitte genug Abstand“, sagt der DJ von seinem Balkon aus, „aber das klappt ja sehr lobenswert“.

In erster Linie sei die Balkon-Session nur für die Nachbarschaft gedacht – es soll ja nicht damit enden, dass sich halb Langenberg hier zum Feiern trifft. „Das würde den Sinn verfehlen“, unter anderem deswegen wird die ganze Veranstaltung nebenbei auch auf Facebook gestreamt.

Zweistündiger bunter Musik-Mix

In den nächsten zwei Stunden folgt dann ein bunter Mix an Musik. Von Disco-Klängen der 70er mit Earth, Wind and Fire über Popmusik bis hin zu Schlagern – mit Grüßen vom Wendler. Statt dass sich die Nachbarn aber über die Musik beschweren, wie man es vielleicht auf den ersten Blick erwarten könnte, sind sie sich einig: „Lauter!“, muss es sein. Und: „Einfach toll“, schwärmt Christine Jürgens.

Sie steht mit ihrem Ehemann Ralf an der Straße und schaut herauf zum Balkon mit der Musik. Am Vorabend haben sie durch einen Flyer von der Aktion gehört. Wie eigentlich alle sind auch sie in ihrem Alltag durch die aktuelle Corona-Situation sehr eingeschränkt. Die Balkonparty findet Christine Jürgens „ist eine kleine Abwechslung, man fühlt sich wieder lebendig“. Dem scheint auch die restliche Nachbarschaft zuzustimmen, alle haben sichtlich Spaß.

DJ kann sich eine Wiederholung vorstellen

Velbert Seit über 30 Jahren DJ Ralf Röhrig ist schon seit über 30 Jahren als DJ tätig, mit 13 legte er die ersten Platten im Jugendzentrum Langenberg auf. Seine Firma RMM-Eventmanagement gibt es seit 15 Jahren, RMM steht für „Ralfs-Mobile-Musikbox“. Neben seinen DJ-Aktivitäten bietet Röhrig auch technische Unterstützung für Veranstaltungen an, dazu gehören Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten, Stadtfeste oder auch Firmenveranstaltungen. Zu erreichen ist er per E-Mail an rmmem@web.de oder per Telefon, 0171/ 3274323.

Und was meint der DJ zur Veranstaltung? „Ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut zufrieden, das war eine tolle Resonanz, auch über Facebook.“, erzählt Röhrig im Nachhinein ein bisschen überwältigt, „das ist der ‚zweite Lohn‘ für mich.“

Als DJ hat er bis einschließlich August keine Aufträge mehr, „finanziell ist das ein bisschen schwierig“. Zwar ist das Eventbusiness nur sein Nebenberuf, doch Kosten für sein angemietetes Lager und Auto fallen trotzdem an. Ob es eine Wiederholung der DJ-Session gibt, da ist sich Röhrig noch nicht so ganz sicher, die Veranstaltung sei natürlich ein immenser Aufwand für ihn. „Ich mache das ja auch nur ehrenamtlich“, so Röhrig. Abhängig vom Verlauf der Situation in der kommenden Zeit kann er sich aber aufgrund der sehr guten Resonanz doch eine Wiederholung in ein paar Wochen vorstellen.