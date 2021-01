Langenberger "kleinewelttheater" trotzt der Corona-Krise

Langenberg. Martina und Thomas Hoeveler treten bei Aktionen in Nachbarstädten auf. Fördermittel sind beantragt, weitere Projekte in Planung.

"Wir sind noch da!" So melden sich Martina und Thomas Hoeveler zu Wort. Die beiden Langenberger sind das "kleinewelttheater", betreiben normalerweise am Wiemhof den "Kleinen Weltraum", sind mit ihren Produktionen an Schulen und oder als Musiker unterwegs. Doch die Corona-Krise macht der Kulturbranche besonders zu schaffen: Ohne Auftritte wird es schnell eng, stehen Existenzen auf dem Spiel.

"Dass diese Zeiten für uns alle herausfordernd sind, brauchen wir euch nicht noch extra zu sagen", schreiben die beiden Künstler daher an ihre Freunde und Unterstützer, "aber wir sind eben noch da." Und: "Wir tun einiges, damit das auch so bleibt."

Nicht alle Förderanträge werden genehmigt

Das Jahr 2020 haben die Hoevelers dank der "NRW Künstler-Stipendium Coronahilfe" gut überstanden. "Als dann im Oktober/November abzusehen war, dass es sich noch länger hinzieht, haben wir im Rahmen ,Neustart Kultur' des Bundes beim Fond ,Darstellende Kunst' zwei sehr umfangreiche Förderanträge eingereicht", berichten die beiden Künstler.

Einer davon ist allerdings bereits abgelehnt worden, der andere liege nun der Jury vor. Ein dritter Antrag sei noch in Arbeit und werde zum 1. Februar eingereicht. "Ebenso hat es ein Antrag bei der Heimatförderung NRW nicht geschafft, aber eher aus formalen Gründen", berichten die beiden. "Mit Hilfe eines Vereins aber könnte dieser Antrag erfolgversprechend erneut eingereicht werden. Wer Näheres erfahren möchte, darf uns gerne anrufen."

Anträge an Stiftungen gestellt

Weiterhin liegen zwei kleine kommunale Anträge bei der Kulturförderung Velbert und der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung, die Anfang Februar entschieden werden sollen. "Wir checken auch gerade die Crowdfunding-Plattformen Startnext und Patreon für unsere Projekte ab", berichtet Thomas Hoeveler. "Da dürfen wir dann wohl ganz speziell auf unsere Unterstützer und deren Hilfe hoffen."

Über Wasser halte sich das "kleinewelttheater" aktuell dank der Aktion "Fenster Auf!" ("Kulturelles Durchlüften"), die auf die Initiative der GLS Bank zurückgeht. Diverse Musiker - denn das sind Martina und Thomas Hoeveler ja auch - geben an unterschiedlichen Orten Straßenkonzerte. "Ja, wir brauchen natürlich Glück mit dem Wetter", räumt Thomas Hoeveler lachend ein.

Unterwegs in den Nachbarstädten

Mit dem Bossa Nova-Projekt - dem Musikduo "Erna Blue" - spielt er gemeinsam mit Frau Martina neben vielen anderen Künstlern nicht nur in Bochum, sondern jetzt auch in Wuppertal, immer donnerstags um 18 Uhr in wechselnden Wohngebieten: Auf www.fenster-auf.org kann jeder das elektronische Portemonnaie öffnen, um die Aktion am Leben zu halten.

Bald schon wollen die beiden Langenberger mehr "über die künstlerischen Inhalte unserer Projekte und Pläne" berichten, denn: "Wir freuen uns schon sehr darauf, das Publikum von der Bühne aus mal wieder Live sehen zu dürfen."

Kontakt

Kontakt zum kleinewelttheater: 02052 7456, kleinewelttheater@gmail.com oder www.kleinewelttheater.de.

