Markt in Velbert-Langenberg für Kunsthandwerker und Designer

Langenberg. Das Alldiekunst-Haus Velbert-Langenberg lädt am Wochenende 7./8. März in die Senderstadt zum Designer- und Kunsthandwerkermarkt.

Inzwischen öffnet das Alldiekunst-Haus zum vierten Mal seine Türen für Designer und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern: am Wochenende 7. und 8. März.

Wie schon in den letzten Jahren ist es Organisator Carlo Haak besonders wichtig, dass immer neue Attraktionen und Besonderheiten angeboten werden. Besonders stolz ist Haak in diesem Jahr auf einen niederländischen Landsmann, der traditionelle Holzschuhe fertigt.

Organisator achtet auf abwechslungsreiches Angebot

Skulpturen aus Eisen-Schrott von Jörg Ridderbusch gab es zum Beispiel beim Kunsthandwerk- und Designermarkt im Alldiekunst-Haus in Velbert Langenberg im Jahr 2019 zu bewundern und zu kaufen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch alle Anbieter seien gleich wichtig, so sorgten sie für ein abwechslungsreiches, buntes Angebot. „Den Besuchern wird eine breite Palette an ausschließlich selbstgefertigten Unikaten angeboten“, freut sich der ehrenamtlich Engagierte des Alldiekunst-Hauses.

„Auch in diesem Jahr haben wir uns die Kollektionen vor Ort in den Ateliers und Werkstätten angesehen und ausgewählt“, verrät der Wahl-Langenberger. So sei eine Ausstellung mit nicht alltäglichen Objekten für Kenner und Liebhaber entstanden, die zu 35 Prozent mit neuen Ausstellern besteche.

Manche Aussteller sind von Beginn an dabei

Neben diesen gibt es auch bekannte Gesichter. Darunter die Langenberger Juwelierin Susann Böttcher und Helga Colsman. Helga Colsman ist bereits zum vierten Mal dabei. Doch wer denkt, es würde langweilig, irrt. Ganz aktuell hat sich die Handarbeiterin mit Posamentenknöpfen – das sind Holzknöpfe, die mit Garn umwickelt werden – beschäftigt und fertigt sie mit Begeisterung.

Dennoch hat die 79-Jährige auch dieses Mal wieder ihre beliebten Taschen dabei. Seit neun Jahren fertigt sie diese Taschen in allen Größen, seit fast 75 Jahren stellt sie Dinge in Handarbeit her: „In der Schule hatte man ja Handarbeit.“ 25 Jahre lang hat sie gewebt, als Hausfrau und Mutter sich auch mit anderen Handarbeiten beschäftigt.

Handarbeiterin lobt Werk der Tante

Das Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Dann entdeckte sie das Sticken für sich. Angeregt wurde sie durch den Kontakt zu Tante Lotte – Lotte Marx-Colsman. Die Ausstellung der Langenberger Bauhaus-Schülerin sei richtig gut und noch bis Mitte März im Museum Katharinenhof in Kranenburg zu sehen: „So wie diese Ausstellung zusammengestellt ist, wird es sie nie wieder geben.“ Das, was die Tante „geschaffen hat, ist wirklich bewundernswert.“

Helga Colsman stickt und verarbeitet ihre Stickereien, deren Muster sie selbst auf Papier oder am PC entwickelt, zu Taschen jeder Art. „Das ist das Spannende, ich habe für mich entschieden, es selbst zu probieren.“ Sie wollte nicht nur etwas nachmachen. „Ich habe mein ganzes Leben Handarbeit geliebt und bin immer interessiert an neuen Techniken.“ Weshalb sie sich nun den Posamentenknöpfen zugewandt habe.

Von Stickereien bis Glaskunst reicht die Auswahl

Velbert Eintritt zum Markt ist frei Der Eintritt zum Kunst-, Handwerk- und Designmarkt ins Alldiekunst-Haus an der Wiemerstraße 3 ist frei. Der Markt findet Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kunsthauses laden in dieser Zeit auch zu Speis und Trank, Herzhaftem sowie Kaffee und Kuchen ein.

Hatte Helga Colsman bislang auch selbst entworfene Gobelins dabei, schmücken ihren Stand nun die Quiltdecken von Ursula Jenning, die in Langenberg noch von ihrem Handarbeitsgeschäft „Näh so was“ bekannt sein dürfte. Daneben wird es Glaskunst in brillanten Formen geben, Licht-, Holz- und Keramikobjekte, Seidenaccessoires, Schmuck aus Silber, Perlen , Kristall und Papier, Skulpturen, handgewebte Stoffe.

Es gibt auch Feines für den Gaumen zum Mitnehmen – Pralinen oder handgemachter Nougat aus der Provence – sowie zum Verweilen und Entspannen bei dezenter Pianomusik Kaffee und Kuchen.