Handwerk in Nerviges Mehr Gewicht in der Corona-Krise: Schneider weitet Hosen

Velbert-Neviges Schneider Ammar Morad aus Neviges nimmt weiter Kunden-Aufträge entgegen. Die gehen meistens in die Breite

Er liebt es, seine Kunden glücklich zu machen. Mit einem neuen Reißverschluss, besser passenden Hosen und Jacken oder am liebsten mit ganz neuen Kleidern. Ammar Morad, der im Februar 2020 die alteingesessene Schneider-Werkstatt „Rita Twardowska“ in der Elberfelder Straße 46 übernommen hat, ist mit Leib und Seele Schneider. In der Serie „In besten Händen. Handwerk in Neviges“ erzählt der 31-Jährige unter anderem, warum er aus seiner Sicht den schönsten Beruf der Welt hat.

Kunden können Kleidung abgeben

Im Moment sind Ammar, wie er am liebsten von allen Kunden genannt werden möchte, allerdings die Hände gebunden. Seine Werkstatt mit den neuen Nähmaschinen muss er nach Anordnung von Bund und Ländern bis voraussichtlich 10. Januar schließen, für seine Kunden ist er aber, so gut es unter diesen Umständen möglich ist, weiterhin in eingeschränktem Rahmen da: Wer die Nummer 0176 6177 11 55 oder die 02053/8385209 wählt und zum Beispiel nur einen neuen Reißverschluss benötigt oder eine Kleinigkeit geändert haben will, der kann seine Hose oder Jacke in der Werkstatt Elberfelder Straße 46 abgeben. Aber es läuft natürlich kein normaler Betrieb, Maß nehmen und alles, was sonst zum normalen Service gehört, ist im Moment nicht möglich.

Der zweite Lockdown trifft ihn hart

Der zweite Lockdown trifft den 31-Jährigen ungleich härter als die zwangsweise erste Schließung im Frühjahr. Da konnte Ammar Morad sich zwar auch nicht in dem Maße um seine Kunden kümmern, wie er es sich gewünscht hätte, doch ratterte Tag und Nacht die Nähmaschine. Gleich mehrere Aushilfskräfte hätte er einstellen können, so sehr waren seine Alltagsmasken in den verschiedenen Mustern gefragt. Reich geworden ist Ammar dadurch nicht, hat er den Mund-Nasenschutz doch anfangs gegen eine Spende abgegeben, deren Höhe man selber bestimmen konnte. Auch eine Schulklasse profitierte von seiner Grundhaltung: „Ich will dabei helfen, dass sich möglichst viele schützen“, so hatte er damals aus Überzeugung gesagt.

Reißverschlüsse für Rucksäcke

Und heute? „Es ist eine schwierige Zeit. Die Leute haben das alles, jetzt kommen nicht mehr ganz so viele“, meint Ammar ein wenig traurig. Umso mehr freut er sich darauf, bald wieder richtig loslegen zu können. „Ich mach wirklich alles, was so anfällt, auch Gardinen kürzen oder Pelz-Änderungen“, zählt der Schneider auf. „Wer einen neuen Reißverschluss beim Rucksack braucht oder bei der Tasche, das geht alles.“ Was ihm aufgefallen ist: „In letzter Zeit hab ich ja vor allem Sachen weiter gemacht, Hosen, Kleider, Jacken, das hat vielen nicht mehr gepasst.“ Kein Fitness-Studio, kein Tennis, dafür mehr gemütliche Stunden auf dem Sofa – in der Pandemie legt man eben mehr Hüftgold an.

Stoffe bereiten ihm Freude

Ja, er vermisse im Moment schon sehr, was er an seinem Beruf so liebt. Gespräche mit Kunden, die ausführliche Beratung, auch mal einen Auftrag, bei dem er seine Kreativität austoben kann. „Die Arbeit mit Stoffen, die macht mir einfach Spaß. Die verschiedenen Materialien, die Farben, das ist einfach schön, ich fasse das auch gern an“, so schwärmt er. „Ich mache auch Neuanfertigungen, ich habe ja bei einem Designer gelernt.“ Zu seinem Repertoire gehört neben Hochzeitskleidern auch Abendgarderobe.“ Was er außerdem sehr gern näht und ändert: praktische und pfiffige Kindersachen. Denn Sohn Marcel ist neben seinem Beruf sein zweites großes Hobby. „Er ist mein Augenstern.“