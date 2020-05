Motorradfahrer rutscht auf Sand weg

Neviges. Auf der Kuhlendahler Straße stürzte ein Motorradfahrer, dal Sand auf der Straße lag. Ein Lkw hatte ihn eventuell verloren. Zeugen werden gesucht.

Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag, 6. Mai, gegen 15 Uhr ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in den Serpentinen der Kuhlendahler Straße: Bei einem Sturz in den sogenannten „Müllermilchkurven“ blieb er unverletzt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Motorradfahrer, der in Richtung Langenberg unterwegs war, mit seiner Suzuki auf einer größeren Sandfläche weggerutscht ist. In der Kurve selbst lag der Sand auf einer Fläche von drei mal fünf Metern, auch einige Meter nach der Kurve stellte die Polizei noch Sand fest. Daraufhin informierte die Polizei die Feuerwehr, die alles sofort beseitigte. Wie der Sand auf die Straße gelangte, ob er eventuell von einem Lkw gefallen ist, all das muss noch durch Ermittlungen geklärt werden.

Daher fragt die Polizei: Wer hat am Mittwoch Nachmittag möglicherweise beobachtet, wie ein Lkw während seiner Fahrt auf der Kuhlendahler Straße Sand verloren hat? Bei dem Unfall wurde das Motorrad des 57-Jährigen beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter 020510946-6110.