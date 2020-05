National-Bank legt kontinuierlich zu

„Andere ziehen sich zurück“, sagt Martin Dolfen, „wir bleiben und verstärken uns noch.“ Man habe für den Standort Velbert der National-Bank im Noldehaus einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen, der die Option auf eine Verlängerung umfasse. Inhaltlicher Schwerpunkt, so der Leiter der hiesigen Niederlassung der National-Bank, deren Zentrale in Essen sitzt, seien das Privatkunden-Geschäft und die Betreuung von Freiberuflern.

Dickes Plus bei Finanzierung

Laut Dolfen hat man man vor Ort zurzeit rund 2000 Firmenkunden, „Tendenz weiter steigend“. Man lege Jahr für Jahr um vier Prozent zu. „Besonders gut gelaufen“ sei zuletzt die Immobilienfinanzierung mit einem Plus von 50 Prozent in 2019.

In der Schlossstadt unterhält die National-Bank seit 1968 eine Niederlassung, zunächst an der Post-, später an der Grün- und seit 2012 an der Noldestraße 3. Insgesamt sieben Mitarbeiter sind dort tätig.

Martin Dolfen (li.) leitet seit 2018 die Niederlassung in Velbert; Patrick Schröer verstärkt ab September das Team an der Noldestraße. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Im September stößt Patrick Schröer hinzu und übernimmt die Gruppenleitung Privatkunden-Geschäft. Er lebt bereits seit geraumer Zeit in Langenberg und will in Velbert vor allem „den positiven Trend im Privatkunden-Bereich verstetigen und festigen“. Wobei die Bank wohlgemerkt „offen für alle Kunden ist“, wie Martin Dolfen versichert. Ihm ist maßgeblich an „Kontinuität und Stabilität“ gelegen. „Bei uns haben alle ihren festen Ansprechpartner, und das über Jahre.“ Man habe kein Callcenter im klassischen Sinn, jeder könne den ihm bekannten Mitarbeiter per Durchwahl direkt erreichen.

Und wie sehen die Gebühren aus? Der Kunde könne z. B. zwischen einem Online- und einem Exklusiv-Konto wählen, bei dem für monatlich 14,90 Euro „alle Kosten abgedeckt“ seien.

Jahresüberschuss gesteigert

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase hat die National-Bank im zurückliegenden Jahr insgesamt den Jahresüberschuss vorläufigen Zahlen vom Januar zufolge von 13,9 in 2018 auf 15,1 Millionen Euro gesteigert. Zins- und Provisionsüberschuss nahmen zu. Netto stieg das Kreditvolumen um 3,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro; die Einlagen der Kunden erhöhten sich leicht um 0,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro.