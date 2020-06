Neviges: Brand auf Spielplatz - Teenager stellen sich

Neviges-Tönisheide. Nach einer Brandstiftung auf einem Spielplatz in Neviges am Sonntagabend haben sich die Täter gestellt. Die Eltern meldeten sich bei der Polizei.

Einen Tag nach einer Brandstiftung auf einem Spielplatz in Neviges haben sich die drei Täter der Polizei gestellt. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren erklärte zusammen mit ihren Eltern, sie seien verantwortlich für das Feuer, berichtete die Polizei am Dienstag.

Eine Kunststoffschaukel war am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr auf einem öffentlichen Spielplatz an der Straße "Am Kröklenberg" in Neviges-Tönisheide angezündet und in Brand gesetzt worden. Die mutmaßlichen Brandstifter flüchteten. Zeugen hatten aber einen Namen gehört - und der Polizei Fotos ausgehändigt, auf denen die Verdächtigen zu sehen sind.

13-Jähriger gestand Tat seiner Mutter

Laut Polizei habe ein 13-Jähriger seiner Mutter gestanden, den Brand gelegt zu haben, gemeinsam mit zwei Freunden. Die Mutter informierte daraufhin die Polizei. Auch die Eltern der beiden anderen Beteiligten hätten sich später bei der Polizei gemeldet, teilte die Polizei mit.

Die alarmierte Polizei konnte den Brand am Sonntagabend selbst löschen, berichtete die Kreispolizei Mettmann am Montag. Zeugen hatten laut Polizei berichtet, dass zuvor Jugendliche dort mit Feuerzeugen hantiert hatten und dann geflüchtet waren.

Nachdem die Polizisten die Flammen mit einem Feuerlöscher erstickt hatten, stellten sie am Tatort zwei Feuerzeuge sicher und ein Musikgerät, das die mutmaßlichen Brandstifter laut Polizei sehr wahrscheinlich bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten.

Polizei sieht keinen Zusammenhang zur Brandserie in Heiligenhaus

Der Sachschaden auf dem Spielplatz wird auf 500 Euro geschätzt. Einen Zusammenhang zwischen der jüngsten Brandstiftungs-Serie in Heiligenhaus sieht die Polizei auf Nachfrage nicht: "Dagegen spricht aus unserer Sicht insbesondere die räumliche Entfernung", sagte ein Sprecher. (dae)