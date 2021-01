Neviges: Im Siepener Kiosk gibt's Kaffee um fünf Uhr früh

Neviges. Der Kiosk an der Goethestraße hat einen neuen Pächter. Bier, Butter oder Kartoffelbrei kann man schon im Morgengrauen kaufen

Die Gläser vorn sind voll mit Weingummi-Schnullern, Cola-Fläschchen, Lakritz und natürlich "sauren Finger", pro Stück zehn Cent - wie es sich für einen anständigen Kiosk gehört. Im Regal drängen sich Packungen mit Kartoffelbrei, Kaffee, Mehl, dazu für den Hausputz Scheuermilch und "Meister Propper". Inmitten dieses bunten Sammelsuriums steht strahlend ein Mann und freut sich auf seine Kunden: Srirangana Than ist neuer Pächter des Kiosk an der Goethestraße. Und damit der Mann für alle Fälle im Siepen: Plötzlich Gäste vor der Tür, nichts im Haus, kein Bier, keine Würstchen, keine Chips? Bloß keine Panik, es gibt ja das Büdchen.

Süße Nougat-Croissants

Groß ist die Auswahl an Tabak, Spirituosen und natürlich Süßigkeiten. Eis fehlt ebenso wenig wie frische Brötchen, gern nach Wunsch belegt. Und das alles bereits um fünf Uhr früh. "Mit Brötchen muss man so früh aufmachen, das bringt sonst nichts", meint Srirangana Than, der 2009 aus seinem Heimatland Sri Lanka nach Deutschland kam. Neben frischen Brötchen gibt's auch verschiedene Snacks zu probieren wie Basilikum-Pesto-Toast, Thunfisch-Baguette oder auch süße Nougat-Croissants. Dazu gibt's in dem Kiosk schräg gegenüber des Restaurants Kitsa's diverse Kaffee- und Kakaospezialitäten.

Durch Corona Job verloren

Der 32-Jährige ist kein Neuling in der Branche. "Ich hatte früher einen Kiosk in Unna am Bahnhof, parallel war ich Außendienstler im Bereich Telekommunikation." Beides war irgendwann nicht mehr unter einen Hut zu bekommen, also trennte sich der Familienvater von seinem Kiosk in Unna. Schließlich hatte er ja noch einen sicheren Job - das dachte er jedenfalls."Dann kam Corona, mir wurde nach zehn Jahren gekündigt." In einer Kleinanzeige entdeckte der Vater eines dreijährigen Sohnes das Objekt im Siepen. "Das Leben muss ja weitergehen."

Zwei Schulen in der Nähe

Dass er zupacken kann, zielstrebig ist, hat Srirangana Than schon häufiger unter Beweis gestellt. In seiner Heimat hatte er einst Textilwesen studiert, 2009 flüchtete er aufgrund des Bürgerkriegs nach Deutschland. "Meine erste Station war Münster. Ich habe aber da nicht weiterstudiert, es waren schwierige Zeiten, ich hab deutsch gelernt und dann schnell Arbeit gefunden." Seine neue Existenz, den Kiosk im Siepen, empfindet er als große Chance. "Ich freue mich auf die Menschen hier, bisher waren die Nevigeser sehr nett." Dass der Bus direkt vor seiner Nase hält, sei ein Segen und natürlich erhofft er sich auch mehr Betrieb, wenn die beiden Grundschulen - die Sonnenschule und die Regenbogenschule - wieder ganz normal öffnen.

DHL-Shop wird aufgebaut

Auch Pakete kann man bald in seinem Kiosk wieder annehmen und abgeben. "Es dauert etwa noch sechs Wochen, dann läuft auch der DHL-Shop." Was er allerdings nicht von seinem Vorgänger übernimmt, ist die Annahme von Trauerfloristik. Dafür soll es bald eine noch größere Auswahl an Zeitschriften und Zeitungen geben, das alles erst einmal von fünf Uhr früh bis 20 Uhr, so lauten die Öffnungszeiten. "Ich muss sehen, wie es läuft, im Sommer werden wir wahrscheinlich auch länger dasein", sagt Srirangana Than, der jeden Tag aus Hagen kommt und im Kiosk stundenweise von einer Mitarbeiterin unterstützt wird. Was er schon nach wenigen Tagen sagen kann: "Ich fühle mich hier wohl, es ist schöner und idyllischer als am Bahnhof."