Neviges: Sternsingerkinder lieben ihre Mission - trotz Corona

Velbert In diesem Jahr mussten sich auch die Nevigeser Sternsingerkinder andere Wege einfallen lassen, um unter anderem den Segen zu spenden.,

An diesem Samstagmorgen versammelt sich eine bunte Gruppe, als Könige verkleidete Kinder, vor dem Mariendom in Neviges. Es sind weitmehr als nur drei, die sich wie jedes Jahr, nach dem Aussende-Gottesdienst, mit Kronen, Umhängen und Stern auf den Weg machen, den obligatorischen Segen zu verteilen. Eins jedoch fällt sofort auf: Die obligatorischen Spendendosen haben sie nicht dabei. Schließlich soll der persönliche Kontakt an der Haustür unbedingt vermieden werden. Daher hat sich die Gemeinde etwas einfallen lassen.

Liebevoll bemalte Butterbrottüten

Organisatorin Tina Möllney erklärt: „.“ Wobei der Begriff Butterbrottüte nicht ganz passend ist - die liebevoll dekorierten Tüten enthalten den jährlichen Segensaufkleber, eine Postkarte, einen Infoflyer und einen Überweisungsträger für Spenden. „Die Haushalte konnten sich im Vorfeld anmelden.“, so Möllney. 1400 Tüten hat sie mit ihrem Team vorbereitet. Die Segenstüten wurden in die Briefkästen verteilt. „Die Aktion läuft komplett kontaktlos.“ – Das heißt aber auch, dass das gern gesehene Singen und die Süßigkeiten für die Kinder wegfallen. Auch das gemeinsame Mittagessen, welches im Anschluss an die Aktion normalerweise stattfindet, gibt es in diesem Jahr nicht.

Rund einhundert Kinder beteiligen sich

Rund einhundert Kinder beteiligen sich an der Aktion, die von vielen Eltern begleitet wird. Statt großer Gruppen dürfen nur Personen aus maximal zwei Haushalten zusammen losziehen. Trotzdem - die beteiligten Kinder lieben ihre Mission. „Ich mache das, weil ich gerne was Gutes tue für die Leute", erklärt die kleine Sternsängerin Mari, sieben Jahre. Ein bisschen Schade findet sie allerdings, dass es diesmal ein bisschen anders abläuft. „Letztes Jahr waren viel mehr.“ Sie ist zusammen mit Linus (7) in einer Gruppe. Er freut sich trotzdem. „Ich bin zum ersten Mal dabei.“, meint er ein klein bisschen stolz. Und so ziehen sie mit einer großen Tüte los, um den Segen in die Haushalte zu verteilen.

Freude über Engagement

Die Nevigeser Einwohner freuen sich über das Engagement der Kinder. „Die Sternsinger haben heute vielen Menschen in Neviges eine große Freude gemacht. Vielen Dank an die Organisatoren und Helfer.“, schreibt David Rademacher nach der Aktion online. „Einen kleinen Restbestand habe ich noch.“, meint Tina Möllney. Wer also keinen Segensaufkleber bekommen hat aber dennoch einen möchte, der kann sich unter sternsinger-neviges@gmx.de melden.

Segenspakete in Velbert-Mitte

In Velbert-Mitte fällt das Sternsingen auch nicht komplett aus. Hier können die Segenspakete der katholischen Gemeinde St. Michael und Paulus ab dem zehnten Januar im Anschluss an die Gottesdienste oder während der „offenen Kirche“ gegen eine Spende mitgenommen werden. Ältere und nicht mobile Menschen können diese über das Pastoralbüro bestellen.

Infobox:

Die Tradition des Dreikönigs- oder auch Sternsingen lässt sich bis in das 16. Jahrhundert hin zurückverfolgen. Sie bezieht sich auf die heiligen drei Könige, welche in der Bibel die drei Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zum Geburtsort Jesu, den Stall in Bethlehem, brachten. Die Reliquien – also sterblichen Überreste der Heiligen – befinden sich im Dreikönigenschrein des Kölner Doms.

Die erste zentrale Sternsingeraktion fand in Deutschland 1959 statt. Seitdem sammelt das Hilfswerk für die Förderung von verschiedenen Projekten im Ausland. Dieses Jahr geht das gesammelte Geld in die Ukraine und kommt Kindern von Arbeitsmigranten zu Gute.