Nevigeserin organisiert Spenden-Transport nach Mallorca

Neviges. Bärbel Scheffels tut gern Gutes, auch in Neviges. Dieses Mal kümmert sie sich um Menschen auf einer beliebten Ferieninsel

Mallorca, der Deutschen liebste Ferieninsel. Sonne, Strand, eine traumhafte Landschaft, schicke Ferienhäuser. Und in diesem Paradies sollen Menschen Not leiden? "Ja, und wie, man mag es sich hier kaum vorstellen. Der Tourismus, von dem dort mehr oder weniger alle leben, ist ja komplett weggebrochen. Vielen Einheimischen fehlt es jetzt in der Corona-Krise an den allernötigsten Dingen", sagt Bärbel Scheffels, Mutter zweier Kinder und Personalleiterin in der Firma ihres Mannes. Vom Betriebshof des Unternehmens Straka 3 D Lasertechnik, Am Rosenhügel 16, rollt am Montag, 8. Februar, ein Spenden-Lkw über den Fährweg in Richtung Balearen.

Spenden auf Firmenhof abgeben

Wer den Menschen auf Mallorca mit Lebensmitteln helfen möchte, kann seine Spenden am Montag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf dem Firmengelände abgeben. Natürlich Corona-konform und völlig kontaktlos. "Ich habe eine gute Freundin auf Mallorca, die dort seit Jahren regionale Sachen unterstützt. Sie beschrieb mir die große Not, die dort herrscht", erzählt Bärbel Scheffels, die nun hier in Neviges die Trommel rührt und dafür sorgt, dass der Transporter den Hof auch gut gefüllt verlässt.

Als Mutter zweier Kinder - jahrelang moderierte sie den Kinderkarneval in der katholischen Gemeinde - könne sie vor allem den Gedanken, dass Kinder hungern, nur schwer ertragen.

Haltbare Lebensmittel

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Konserven, Babynahrung, Windeln, Babypuder, Wundsalbe, Hygiene-Artikel wie Zahnpasta sowie Hunde- und Katzenfutter. "Denn dafür haben die Leute nun wirklich gar kein Geld mehr", sagt Bärbel Scheffels, der eines wichtig ist: "Ich spende seit Jahren wieder für Einrichtungen hier in der Region, unsere Firma unterstützt auch in diesem Monat noch den Kinderschutzbund in Köln. Aber diese Menschen dort unten haben es wirklich zurzeit unheimlich schwer."

Der gemeinnützige Verein Hope Mallorca e.V. nimmt die Sachspenden dann auf der Insel entgegen. Bärbel Scheffels: "Die Lebensmittel kommen also auch wirklich dort an, wo sie gebraucht werden."

