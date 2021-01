Notbetreuung an Velberter Grundschulen ist gesichert

Präsenzunterricht wird es auch in Velbert bis Ende des Monats nicht geben - mindestens. Eine Notbetreuung an den Grundschulen wird aber angeboten.

Velbert Ab Montag wird auch in Velbert nur noch digital und zuhause unterrichtet. Aber: Vor allem für Grundschüler gibt es eine Notbetreuung.

Wenn am Montag die Weihnachtsferien offiziell enden, wird es auch für die Velberter Schüler kein Entweder-oder mehr geben - Präsenzunterricht wird vorerst bis Ende des Monats nicht stattfinden, die Kinder werden ausschließlich digital und damit zuhause beschult. Obwohl die meisten Eltern diese Entscheidung nachvollziehen können und als gerechtfertigt ansehen, bringt sie nicht gerade wenige an den Rande der Verzweiflung.

Unterstützung benötigt

Es sind vor allem Mütter und Väter von Grundschulkindern, die in der Regel zu klein sind, um alleine zu bleiben. Wenn Eltern aber aus beruflichen Gründen nicht da sein können, brauchen sie dringend Unterstützung. Großeltern, Nachbarn, Freunde fallen coronabedingt weg; was bleibt, ist die Notbetreuung in den Schulen.

SKFM ist wichtige Stütze

Eine wichtige Stütze dabei ist der SKFM Velbert, an sechs von 12 Velberter Grundschulen. Die pädagogischen Mitarbeiter betreuen normalerweise die Schüler nach dem Unterricht, also meistens von mittags bis in die Nachmittagsstunden. "Generell wird es so laufen, dass die Kinder in der Notbetreuung vormittags von sonstigem schulischem Personal beaufsichtigt werden und anschließend von uns", erklärt SKFM- Geschäftsführer Willi Knust, "die Schulen haben allerdings jetzt gerade erst die Ergebnisse ihrer Bedarfsabfragen und dann werden wir mit den Schulleitungen gemeinsam schauen, ob Notwendigkeit besteht, dass wir eventuell bei personellen Engpässen auch schon in den Vormittagsstunden unterstützend mitwirken."

Kinder nur bei absoluter Notwendigkeit schicken

Im vergangenen Lockdown hatten an einigen Schulen recht viele Eltern die Notbetreuung in Anspruch genommen Diesmal ist der Appell der Landesregierung, Kinder wirklich nur bei absoluter Notwendigkeit zu schicken, noch stärker, dennoch geht Willi Knust davon aus, dass ab Montag ein Großteil seines Betreuerteams im Einsatz sein wird. "Natürlich können auch unsere Mitarbeiter ausfallen, weil sie selbst krank oder in Quarantäne sind, aber ich bin mir sicher, dass wir einen ausreichenden Personalschlüssel bieten können."

Kinder werden unterstützt

Zwar wird vonseiten des Schulministeriums betont, dass es in der Notbetreuung keinen Unterricht geben wird und die Mitarbeiter von Schule oder Ogata eher eine Aufsichtsfunktion haben. Willi Knust hält das nur für bedingt umsetzbar. "Natürlich werden unsere Mitarbeiter nicht unterrichten , aber sie können doch nicht einfach ihre pädagogischen Werte und Fähigkeiten ablegen, dann wären sie bei uns auch falsch. Wenn ein Kind Fragen hat, Unterstützung benötigt oder engeren Kontakt sucht, ist das keine Frage, dass darauf entsprechend reagiert wird".

Komplette Überforderung auch Notsituation

Der SKFM-Geschäftsführer begrüßt, dass Eltern nicht mehr, wie zu Beginn der Pandemie, einen Nachweis über ihren systemrelevanten Beruf erbringen müssen, um ihr Kind in die Notbetreuung geben zu können. "Es gibt auch Fälle, in denen Eltern vielleicht komplett überfordert sind mit der Situation, vielleicht weil sie mehrere Kinder haben oder eigene Probleme und einfach nicht mehr können. Auch das ist eine Notsituation, die absolut legitim ist, um das Kind oder die Kinder in die Notbetreuung zu geben."

Wohlergehen der Kinder an erster Stelle

Jeder, so betont es Willi Knust noch einmal, soll für sich selbst entscheiden, ob er die Betreuung benötigt oder nicht. Bislang hätte er erlebt, dass Eltern mit dieser Frage sehr verantwortungsbewusst umgegangen seien. "Ich werde die Entscheidung des Einzelnen nicht werten oder verurteilen. Da steht mir nicht zu. Es geht in erster Linie immer um das Wohlergehen der Kinder und wenn sie zu uns kommen, sind sie absolut willkommen, jedes einzelne. Ganz egal, aus welchem Grund."

