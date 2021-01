Notbetreuung: Ein Stück Normalität für Velberter Schüler

Velbert. In Zeiten von Homeschooling bietet auch die Velberter Grundschule Birth eine Notbetreuung für Schüler an, vormittags und nachmittags.

Ismajil schüttelt energisch den Kopf. "Das mit dem Minus, das kann ich nicht", erklärt der Siebenjährige und dreht frustriert den Kopf vom Arbeitsblatt weg. Aber Aurelia Fede gibt nicht so schnell auf. "Natürlich kannst du das", muntert die 22-Jährige den Erstklässler auf, "komm, wir probieren es einmal gemeinsam." Die Sozialwissenschaftsstudentin holt kleine runde Plättchen und legt vier davon auf den Tisch. "Und nun nimmt mal zwei davon weg und zähl mal, wie viele noch übrig bleiben." Ismajil strahlt. "Zwei!", freut er sich und erkennt sofort: "Vier minus zwei ist zwei."

Gruppe fest eingeteilt

14 Kinder sind an diesem Morgen in dem Klassenraum der 1C der Gemeinschaftsgrundschule Birth, sie alle gehören zu einer von mehreren Notgruppen. "Wir machen Abfragen bei den Eltern und die geben dann an, ob sie für ihr Kind gar keine Notbetreuung, die bis mittags oder die bis nachmittags einschließlich Mittagessen in Anspruch nehmen", erläutert Schulleiterin Sabine Klose, "danach werden dann auch die Gruppen vorab eingeteilt. So gibt es keine Vermischung unter den einzelnen Gruppen."

Masken während des Unterrichts

Izabel, ebenfalls sieben Jahre alt, schreibt emsig in ihrem kleinen grünen Heft mit den breiten Linien. "Ich übe das ,ei'"; sagt sie und zählt ein paar Wörter auf. "Meise, Leiter, Reim. Wenn ich damit fertig bin, dann kann ich was malen." Dann zieht sie ihre pinkfarbene Maske wieder ein wenig höher, "die haben wir hier immer auf, wegen Corona, das ist ein Virus."

Normalerweise gibt es für Kinder keine Maskenpflicht im Unterricht, dennoch - hier an der Grundschule Birth hat man gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Schüler sie tragen. "Sie haben das wirklich ganz wunderbar verinnerlicht", schwärmt Aurelia Fede, die die Kinder vormittags im Klassenraum betreut und begleitet, "es ist für sie ganz normal und sie haben auch keine Probleme damit. Natürlich dürfen sie die Masken auch ausziehen, wenn sie zum Beispiel etwas essen oder trinken wollen."

Unterstützung für lernschwache Kinder

Ein Fenster des Klassenraums ist ganz geöffnet, ein anderes steht auf Kipp, draußen türmt sich der Schnee, die Sonne lacht vom Himmel. Die Kinder sitzen an ihren Einzeltischen und arbeiten konzentriert, die Tür zum Flur steht offen. Sonderpädagogin Sandra Smolka unterstützt die lernschwächeren Kinder, auch Aurelia Fede steht jederzeit zur Verfügung, wenn Fragen auftauchen, etwas unklar ist. "Eigentlich bin ich hier an der Schule seit einem halben Jahr im Praktikum, aber seit dem Lockdown bin ich hier bei den Kindern und die Klassenlehrer selbst sind großenteils im Lockdown und kümmern sich um die Kinder im Homeoffice und stellen die Arbeitsmaterialien bereit."

Eltern direkt angesprochen

"Wir haben derzeit rund 90 Kinder insgesamt in der Notbetreuung und das sind nicht nur Kinder, deren Eltern selbst berufstätig sind", weiß Sabine Klose, "es sind auch Kinder dabei, deren Eltern wir von uns aus nochmal auf das Angebot aufmerksam gemacht haben, weil wir denken, dass diese Eltern Unterstützung und Entlastung gebrauchen können, aus welchen Gründen auch immer."

+++Sie wollen keine Neuigkeiten aus Velbert mehr verpassen? Hier abonnieren Sie den WAZ Newsletter+++

Die Grundschule Birth ist das, was man gemein gern als "Brennpunktgrundschule" bezeichnet, Kinder aus 30 Nationalitäten lernen und spielen hier normalerweise zusammen, "Akademikerkinder" gibt es zwar auch, allerdings wenige. "Vielen Familien geht es finanziell schlecht, sie haben kein Geld für Endgeräte, die Kinder zuhause benötigen, um zum Beispiel Arbeitsblätter ausdrucken zu können", informiert die Direktorin und deutet in Richtung Haupteingang, "hier holen die betroffenen Eltern morgens die ausgedruckten Materialien für das Homeschooling ab. Anders geht es leider nicht."

SKFM als Träger der OGS

Es ist 12 Uhr, Ismajil hat sein Arbeitsblatt mit den Minus-Aufgaben ganz alleine zu Ende gebracht, stolz klappt er sein Heft zu und hakt die Aufgabe im Wochenplan ab. Nun geht es für ihn und die 13 anderen Kinder in seiner Gruppe hinüber in den Offenen Ganztagsbereich (OGS) der Schule. Ab jetzt ist der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) als Träger für die Betreuung der Kinder zuständig.

Struktur bedeutet Verlässlichkeit

"Da sei ihr ja", empfängt Gruppenleiterin Özgül Bekdamar fröhlich die Erstklässler und begleitet sie zum Händewaschen und anschließend in die Mensa. Dort geht jedes Kind einzeln nach Aufruf nach vorne und holt seinen Teller, immer zwei Kinder sitzen sich weitauseinander gegenüber. "Alles läuft immer genau nach dem gleichen Schema ab", erklärt SKFM-Koordinatorin Sabrina Zech, "wir versuchen, den Kindern den Alltag bestmöglich beizubehalten und das geschieht durch möglichst viel Struktur. Struktur bedeutet Verlässlichkeit."

Normalität in unsicheren Zeiten

Und so geht es weiter: Die Kinder, die noch Schulaufgaben erledigen müssen, tun dies gemeinsam mit Mitarbeiterin Claudia Flick, die anderen dürfen so lange kreativ sein. "Ich bastel mir einen Schneemann", erklärt Mia und schneidet aus weißer Pappe einen runden Kreis aus. Danach, wenn alle fertig sind, geht es endlich gemeinsam raus in den Schnee. "Die Kinder brauchen ein Stück weit Normalität", weiß auch Özgül Bekdamar und reicht Mia den Kleber, "und wir alle, die schulischen Mitarbeiter und wir vom SKFM, geben unser Bestes, damit es den Kindern gut geht in diesen unsicheren Zeiten."