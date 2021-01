Nur einige Geschäftsreisende nächtigen in Velberts Hotels

Velbert. Leere Zimmer und stille Eingangshallen: die Arbeit im Hotelgewerbe ist auf das Nötigste reduziert. Wie Velberter Hotels mit der Pandemie umgehen.

„Im vergangenen Jahr saß unser Küchenchef auch auf dem Rasenmäher“, erzählt Peter Gebhardt lachend. Der Geschäftsführer des Best Western Hotels in Velbert ist stolz, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Corona Pandemie über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Zurzeit arbeite im Hotel nur ein kleines Kernteam.

Ein Kernteam ist vor Ort

Dieses Kernteam öffnet täglich die Türen des Hotels für die wenigen Geschäftsreisenden. „Im Moment sind wir nur zwischen 5 und 15 Prozent ausgelastet“, berichtet Gebhardt. Die Gäste sind ausschließlich Geschäftsreisende, die über einen Nachweis verfügen, der die Notwendigkeit des Aufenthalts belegt.

Auszubildende sind da

Das Best Western Hotel in Velbert ist ein Ausbildungsbetrieb. „Mir ist es wichtig, dass wir unseren Auszubildenden trotz diesen außergewöhnlichen Umständen erfolgreiche Lehrjahre anbieten können“, betont Peter Gebhardt. Deswegen hat das Kernteam neben der Arbeit am Gebäude und Organisationsaufgaben, auch den Auftrag die Azubis zum Beispiel mit der Arbeit an der Rezeption vertraut zu machen.

Deutliche Einbußen im letzten Jahr

„Im Jahr 2019 und auch am Anfang des vergangenen Jahres lief es sehr gut für das Hotelgewerbe“ berichtet der Geschäftsführer. Als dann im März 2020 die ersten Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden, musste sich das Best Western Hotel in Velbert neu anpassen. „Wir haben einen Corona-Schutzbeauftragten eingestellt, der die Einhaltung der Maßnahmen und einen sicheren Aufenthalt für unsere Gäste kontrolliert“, betont Peter Gebhardt.

Ausgefeiltes Hygienekonzept

Aber auch das Reduzieren der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt ihren Beitrag zum Hygienekonzept des Hotels. „Die Erfüllung der Maßnahmen sorgt dafür, dass Hotels und Restaurants sichere Orte sind“, fasst Gebhardt zusammen und führt fort: „In dem Runterfahren der gesamten Hotelbranche sehe ich den falschen Ansatz. Besser wäre das Ausweiten des Hygienekonzepts“

Familienbetrieb seit 1940

Auch das Hotel zur Traube hat sich im vergangenen Jahr an die Verordnungen angepasst. „Wir haben in Plexiglasscheiben und entsprechende Mengen Desinfektionsmittel investiert. Außerdem könnten wir Gäste im Falle einer Infektion mit den entsprechenden Unterlagen rückverfolgen“, betont der Geschäftsführer des Familienbetriebs Rolf Kuhs.

Seit 1940 liegt der Betrieb in den Händen der Familie. „Dies ist unter den aktuellen Begebenheiten ein kleiner Vorteil, weil wir so die Miete oder Pacht einsparen“, erzählt Kuhs.

Blick ins neue Jahr

„Mir fehlt besonders das Treiben der Gäste im Hotel. Der Trubel, der mit den Anreisen und Abreisen kommt“, sagt Rolf Kuhs melancholisch und fügt nach einem kurzen Moment lachend hinzu: „und natürlich fehlt auch der Umsatz“.

Digitalisierung im Focus

Wie lange die Beherbergungsverbote und andere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie anhalten werden, ist nicht zu sagen. Trotzdem schauen die Geschäftsführer der beiden Velberter Hotels zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben im letzten Jahr jedes Hotelzimmer mit Tablets ausgestattet“, berichtet Peter Gebhardt vom Best Western Hotel. So möchte das Hotel zukünftig besser aufgestellt sein und seinen Gästen einen digitalen Check-In anbieten. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

INFO

Die Velberter Hotels haben in den vergangenen Jahren in erster Linie Geschäftsreisende beherbergt. Nur einen kleinen Teil machten Privatreisende aus. Die Gäste nahmen häufig an Schulungen der ansässigen Schlösserfirmen oder der an den Messen in Düsseldorf und Essen teil. Auf Grund der aktuellen Maßnahmen dürfen die Hotels ausschließlich Geschäftsreisende aufnehmen, die einen Nachweis über die Notwendigkeit des Aufenthalts vorweisen.

