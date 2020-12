Oktober 2020: Die Stadtgalerie Velbert meldet Insolvenz an

Im Oktober meldet die Stadtgalerie Velbert Insolvenz an - gerade einmal 15 Monate nach der Eröffnung.

Velbert Nur 15 Monate nach der Eröffnung gibt's die Hiobsbotschaft. Und die Pandemie steuert auf die zweite Welle zu

Mitten in den Oktober platzt die Nachricht, dass die Stadtgalerie in Velbert-Mitte Insolvenz anmelden muss. Nach Auskunft des Insolvenzverwalters Dr. Paul Fink aus Düsseldorf, soll der Betrieb zunächst normal weiter gehen. Er sehe auch gute Chancen, einen Investor zu finden, sagte Fink auf WAZ-Nachfrage. Viele Velberterinnen und Velberter , fanden sie doch, dass das Projekt Stadtgalerie von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Das zumindest ist der Tenor der Leserkommentare auf www.waz.de/velbert und auf der Facebook-Seite der WAZ Velbert.

Corona schränkt das Leben ein

Noch läuft das öffentliche Leben in Deutschland und in Velbert, wenn auch . , da bei Rückkehr mit Quarantäne gerechnet werden muss - je nachdem, wo die Fahrt denn hingehen sollte. Klassenzimmer sollen regelmäßig gelüftet werden, weshalb sitzen.

Das Ordnungsamt hat schon in der Innenstadt durchgeführt, die über Einbußen, auch die Wirtschaft schaut zunehmend besorgter auf die Entwicklungen. Die , manche ziehen auch ins neue Stadion. Und , muss mit Wartezeiten rechnen.

Breitband-Ausbau geht voran

Doch es gibt auch gute Nachrichten: In der Röbbeck erfolgt der , die Stadtwerke wollen im Mai 2021 die ersten Kunden mit Glasfaser surfen lassen. Der geht in den Endspurt, der Aufzug am Bahnhof Langenberg wird saniert und der Rat der Stadt Velbert hat beantragt. Gearbeitet wird auch in der und die wird vorbereitet.

Die - an der Fontane- und an der Nordstraße. So sollen etwa 165 neue Plätze entstehen. Das bekommt auch Besuch von Bauarbeitern, hier sind erste Sanierungen nötig.

Illegales Autorennen beendet

Die Polizei geht gegen vor und . Ein anderes, mutmaßliches Rennen, können die Beamten nicht verhindern: In der Röbbeck kommt ein Wagen spektakulär von der Straße ab und . Der Fahrer verletzt sich glücklicherweise nur leicht. Nach einer Brandserie gibt es eine Festnahme, in Langenberg und ein beginnt vor dem Landgericht Wuppertal.

WAZ-Forum "Ehrenamt"

Die WAZ richtet gemeinsam mit dem Alevitischen Kulturverein ein aus. Vertreter von Parteien, Kirchen, Bürger- und Sportvereinen diskutierten mit zahlreichen Zuhörern und Prof. Dr. Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Die Tops

In Velbert-Mitte gründet sich ein , in Tönisheider eröffnet ein neuer Metzger und in Velbert ein neues Stoffgeschäft, die Stadtradler sind erfolgreich und gekürt.

Die Flops

wird zwar geplant, muss wenig später aber abgesagt werden; die ; die Feuerwehr gemeinsam mit der Stadt in einigen Straßen erarbeiten, da es sonst bei Einsätzen Probleme geben könnte; der und der Tennisclub Langenberg muss seine Anlage endgültig räumen, weil es zu keiner Einigung mit dem Pächter kommt.

Abschied

Verstorben: Helmut Kreze

Die Chronik des Jahres 2020

