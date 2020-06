Panoramabad in Neviges wieder geöffnet – aber nur für wenige

Neviges. Im Panoramabad können Gäste wieder schwimmen. Allerdings nur in begrenzter Zahl. Und es gibt weitere Einschränkungen in der Corona-Zeit.

In diesen Sommer ist alles etwas anders – schon fast unheimlich wirkt es, wie leer es am Sonntag im wiedereröffneten Panoramabad in Neviges ist. Denn: „Normalerweise sind bei solchem Sonnenschein sechs- bis siebentausend Besucher da“, erklärt die stellvertretende Badleiterin Swetlana Saledinov. Im Moment können allerdings nur einige hundert Badegäste pro Tag das Bad besuchen – und das hat natürlich seinen Grund.

Umkleide bleibt geschlossen

Wie Fische im Wasser: Auch Malik (4, links) und Selcik (8) freuen sich, dass das Panaromabad wieder geöffnet hat. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

So dürfen wegen der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Gästen ins Panoramabad. „Die ersten Tage brauchten die Besucher allerdings ein bisschen Anlauf“, so Swetlana Saledinov. Am Eingang werden sie dann von Mitarbeitern empfangen. Tickets müssen vorher online erworben werden (siehe Infokasten). Im Gebäude heißt es dann wie fast überall: Maske aufsetzen. Die Umkleiden sind geschlossen und Garderobenschränke auch nur begrenzt verfügbar. Zwei Leute können maximal gleichzeitig die Duschen benutzen, „aber sich die Haare föhnen kann man nicht, da muss man selbst einen Föhn mitbringen“, stellt eine Badbesucherin fest.

Auch die Wellenanlage ist abgeschaltet

Des Weiteren haben auch nicht alle Bäderbereiche geöffnet. So ist die Wellenanlage abgeschaltet und auch das Planschbecken geschlossen – genauso wie die hohen Sprungtürme, die im Moment nicht benutzt werden dürfen. Doch das scheint die Besucher erst einmal nicht zu stören. „Bis jetzt habe ich nur glückliche Gesichter gesehen, die Leute sind happy, dass wir überhaupt aufhaben“, stellt Saledinov fest.

Und so freuen sich die Schwimmer im Becken über die Lockerungen: „Ich finde das ganz toll, dass das Bad wieder geöffnet hat, da können wir die Gelenke schön frisch machen“, sagt Sonja Seibert lachend. Sie ist extra aus dem mehr als 50 Kilometer entfernten Dormagen gekommen. Und Wolfram Bender aus Mettmann ist ebenfalls begeistert. „Ich bin schon seit Jahren hier“, erzählt er. Das Hygiene-Konzept sei super gelöst worden.

Besucher halten sich gut an die Regeln

Auch die kleinen Besucher haben sichtlich Spaß. Selcik (8) und ihr kleiner Bruder Malik (4) springen begeistert im Wellenbad herum. „Es ist cool, ich habe vermisst, hierhin zu gehen“, freut sich die Grundschülerin. Und ihre Mutter erzählt: „Sonst sind wir im Sommer fast jeden Tag hier.“

Bademeister Frank Pawelzik passt da auch mit wachsamem Auge auf. Was die Abstandsregeln angeht, meint er: „Hier setzen wir auf die Besucher, dass sie das einhalten können.“ Bisher habe aber alles problemlos funktioniert. Dazu erklärt Swetlana Saledinov: „Die Badegäste passen sich gut an, bisher kann ich das nur loben.“ Dann können ja die nächsten schönen Tage kommen. . .