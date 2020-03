Polizei im Kreis Mettmann warnt erneut vor Trickbetrügern

Die Kreispolizei warnt aus aktuellem Anlass wiederholt eindringlich vor den kriminellen Machenschaften von Trickbetrügern – am Telefon und an der Haustür, jeweils als so genannte falsche Polizisten. Schwerpunkt der versuchten Taten war diesmal Hilden. Alleine an einem Tag meldeten sich 30 Bürger bei der Polizei und berichteten von ominösen Anrufen von vermeintlichen Polizisten. „Primär Senioren und Seniorinnen“ wählten die Täter als Opfer aus, warnt die Polizei.

Betrüger sind aber im gesamten Kreisgebiet aktiv

Aber nicht nur in Hilden trieben die Betrüger ihr Unwesen. Aus dem gesamten Kreisgebiet gingen Beschwerden bei der Kreispolizei ein. Dabei agierten die Täter immer nach dem selben Muster: Die Trickbetrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der örtlichen Polizei aus und erzählen, man habe gerade Mitglieder einer Einbrecherbande in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Bei diesen Einbrechern habe man einen Zettel sichergestellt, auf dem der Name des Angerufenen stehe. Nun sei die Gefahr groß, dass weitere, noch frei herumlaufende Komplizen einen Einbruch in das Haus der Angerufenen planten. Daher biete die Polizei an, die Wertsachen der Senioren in „sichere Verwahrung“ zu nehmen, bis die Gefahr vorüber, sprich die Kriminellen gefasst seien.

Zu diesem Zweck schicke man einen zivilen Kollegen vorbei, der die Wertgegenstände in Empfang nimmt. Durch geschickte Gesprächsführung und „Unter-Druck-Setzen“ schaffen es die Täter in Einzelfällen tatsächlich, ihre Opfer – meist ältere Mitbürger – um hohe Summen Geld oder wertvollen Schmuck zu bringen.

Betrüger richteten keinen Schaden an

Verantwortlich für die Polizeiarbeit im Kreis Mettmann: Landrat Thomas Hendele (Mitte), Manfred Frorath (Abteilungsleiter Polizei, links) und Ulrich Rüthers (leitender Vertreter der Regionalkommissariate). Foto: Kreispolizei Mettmann

„Glücklicherweise“, so teilt es die Polizei für diesen Fall mit, „erkannten die angerufenen Bürger den Betrugsversuch frühzeitig“, so dass sie sich nicht auf die Täter eingelassen hätten. Aufgepasst hat auch eine 95-Jährige, ebenfalls aus Hilden. Bei ihr hatten zwei Männer an der Haustür geklingelt. Sie durchschaute den Trick aber und ließ die beiden nicht in die Wohnung – sondern alarmierte die Polizei.

Die unmittelbare Fahndung brachte keinen Erfolg, aber immerhin lieferte die Dame den Beamten eine Beschreibung der beiden falschen Polizisten: Der eine Mann ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,73 Meter groß, hat eine schmale Statur und kurzes, dunkles Haar. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jacke sowie eine dunkelblaue Hose. An der Jacke befand sich ein Ansteckschild mit der Aufschrift „Polizei NRW“. Der andere Mann ist ebenfalls circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine korpulente Statur und wenig Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine dunkelblaue Hose.

Polizei warnt und rät dazu, den Notruf zu wählen

Velbert Polizei bittet um Hinweise Erste Ermittlungen der Polizei in Hilden ergaben den Verdacht, dass die beiden Männer, die die Seniorin „besucht“ hatten, es mit ihrer Masche zuvor auch an anderen Häusern in Hilden versucht haben könnten. Anzeigen dazu liegen der Polizei jedoch nicht vor. Die ermittelnden Kriminalbeamten bitten daher, dass sich weitere Betroffene bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898 -6410 entgegen.

Die Polizei weist daher noch einmal eindringlich darauf hin, dass „die echte Polizei die Mitbürger niemals zuhause anrufen und über ihre Vermögensverhältnisse ausfragen“ werde. „Sie wird auch nicht die Bewohner telefonisch kontaktieren, um vor vermeintlichen Einbrecherbanden zu warnen.“

Auf gar keinen Fall werde die echte Polizei Geld oder andere Wertgegenstände von Bürgern für eine vermeintlich „sichere Verwahrung“ in Empfang nehmen. „Es handelt sich bei derartigen Anrufen immer um einen Betrugsversuch“, stellen die Beamten klar.

Die Kreispolizei empfiehlt: „Legen Sie einfach auf – Auflegen ist nicht unhöflich! Informieren Sie anschließend die richtige Polizei über die 110, um den Vorgang zu melden. Bitte warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger!“