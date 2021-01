Ratinger Winterlauf verlängert bis zum 15. Februar

Velbert/Ratingen. Der auch bei Velberter Sportlern beliebte Neujahrslauf ist ausgefallen. Beim virtuellen Winterlauf ist eine Teilnahme noch möglich.

Wegen der Corona-Pandemie ist der traditionelle Ratinger Neujahrslauf ausgefallen. Statt dessen gibt es den Virtuellen Winterlauf, seit Mitte Dezember kann man sich über die Homepage des ASC Ratingen West dazu anmelden. Einzelstarter zahlen 3 Euro. Offenbar ist die Veranstaltung auch in der Laufszene angekommen, denn bislang haben sich schon etliche Läuferinen und Läufer angemeldet, darunter u.a. einige aus Berlin, aus Wolfenbüttel und sogar aus einem österreichischen Ort südlich von Wien.

Zu dem damaligen Zeitpunkt war man seitens des ASC noch davon ausgegangen, dass mit dem geplanten Veranstaltungszeitraum bis zum 17. Januar 2021 ausreichend Gelegenheit gegeben war, dass sich auch Schulen und Kitas für eine Teilnahme organisieren konnten. Dann kam der neuerliche Lockdown und durchkreuzte sämtliche Organisationsvorbereitungen der Einrichtungen, so dass es denen mit der (Teil-) Schließung schlicht nicht mehr möglich war, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, um eine gemeinsame Durchführung zu gestalten.

„Aus den Schulen und den Kitas erhielten wir fast flehende Nachrichten, mit der Bitte, die Abläufe zum Winterlauf so zu verändern, dass den Einrichtungen mehr Zeit verbleibt, sich zu organisieren und geschlossen anzumelden“, äußerte sich ASC-Präsident Ludger Abs. Da der ASC aber davon ausgehen muss, dass sich, wie auch beim regulären Neujahrslauf auch, viele erwachsene Läuferinnen und Läufer ebenfalls geschlossen organisieren, um sich auch untereinander dem Wettbewerb zu stellen, hat man sich umgehend entschieden, die zeitlichen Abläufe für alle Starterinnen und Starter zu verändern.

Entschieden hat der ASC nunmehr, dass sich Einzelstarter bis zum 13. Februar 2021 über www.asc-ratingen.de anmelden und bis zum 15. Februar 2021 ihre Zeiten hochladen können. Um die Spannung auf die Endergebnisse etwas zu steigern, sollen nur am 17. Januar 2021 - in Anlehnung an das vormals vorgesehene Veranstaltungsende - einmalig Zwischenergebnisse veröffentlicht werden. Schulen und Kitas haben jetzt die Möglichkeit, sich bis zum 25. Januar 2021 per Sammelanmeldung unmittelbar beim ASC anzumelden.

Weitere Auskünfte und Informationen gibt es beim ASC unter 02102/474455 oder über neujahrslauf@asc-ratingen.de. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.