Raumausstatter aus Velbert polstert alte Schätzchen auf

Neviges Michael Reineke führt mit Freude den Familienbetrieb. Manch altem Erbstück verhilft der Raumausstatter zu neuem Glanz.

Er war gerade mal zehn Jahre alt, da ist er mit Papa auf dem Lkw mitgefahren. Mit 14 Jahren hatte er seinen ersten Arbeitstag hinter sich und mit Anfang 20 den Meisterbrief in der Tasche. Nein, etwas anderes als Raumausstatter zu werden, das kam für Michael Reineke nie in Frage. Nicht, weil Vater Willi, der den Betrieb 1953 am Hasenkampsplatz gründete, es unbedingt so gewollt hätte. "Ich hatte da einfach von Anfang an Spaß dran." Und das ist bis heute so geblieben. "Wie soll man denn Kunden gut beraten, wenn man keine Lust hat?" Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter.

Familienbetrieb in zweiter Generation

In der Werkstatt des Familienbetriebs, den Michael Reineke in zweiter Generation mit Herzblut führt, stellt der 56-Jährige individuell nach den Wünschen seiner Kunden Schönes für die eigenen vier Wände her. Wie wichtig es ist, dass man sich in seinem Zuhause wohl fühlt, merkten die Leute jetzt in der Corona-Krise besonders, hat der Fachmann beobachtet. Urlaubsreisen fallen flach, abends kann man nicht weg gehen - da muss zumindest daheim alles richtig schön sein.

Auf Wunsch Maßanfertigungen

"Ja, es läuft ganz gut", sagt Michael Reineke, der sein Geschäft am Hasenkampsplatz natürlich wie alle Läden im Lockdown schließen muss. Zum Glück kann er weiter in der Werkstatt arbeiten und Kunden besuchen. Welches Rollo in welches Zimmer passt, welcher Sonnenschutz sich für ein Südwest-Wohnzimmer eignet und wie man das Schlafzimmer am besten abdunkelt, all das schaut sich Meister Reineke auf Wunsch vor Ort an und entwickelt dann mit dem Kunden die besten Lösungen. Sich immer wieder auf andere Menschen einzustellen, auch das sei ein besonderer Reiz, erzählt Reineke schmunzelnd: "Wir hatten früher mal eine Kundin, die hat immer gemeckert, ist aber trotzdem immer wieder gekommen." Inzwischen sei die Dame weg gezogen.

Opas Ohrensessel sieht flott aus

Ja, Michael Reineke liebt seinen Beruf. Nicht nur, weil man als Raumausstatter "ziemlich kreativ sein kann und auch sofort sieht, was man gemacht hat", wie er es nennt. "Die Leute sind auch meistens sehr dankbar. Die freuen sich, wenn man ein altes Schätzchen wieder auf Vordermann gebracht hat." Wie letztens ein über 80 Jahre altes Ehepaar, das eine Eckbank zur Polsterung abgegeben hatten. "Sie glauben gar nicht, wie die sich gefreut haben." Manchen sei es auch eine Herzensangelegenheit, den Lieblingssessel des verstorbenen Opas aufzumöbeln. Mit frischen, frechen Farben sei das gute Stück dann kaum wiederzuerkennen. "Da hab ich auch jedes Mal wieder Spaß dran." Geht es um komplette Neuanfertigungen, arbeitet Michael Reineke gern mit örtlichen Betrieben Hand in Hand. "Letzens kam die Küchen-Eckbank vom Tischler, ich hab dann gepolstert."

Gardinen-Wäscheservice

Gardinen dagegen sind bei Meister Reineke hauptsächlich Frauensache. "Eine ausgebildete Schneiderin aus Essen näht für uns und macht auch Änderungen. Na ja, der klassische Store ist ja eher out. Die Jüngeren wollen vor allem Plissée, wenn sie überhaupt etwas vor das Fenster machen." Was nach wie vor gut angenommen werde, sei der Wäscheservice, und hier arbeite die Familie buchstäblich Hand in Hand. "Ich nehme ab, meine Frau wäscht." Ehefrau Claudia nimmt auch die Aufträge am Telefon entgegen, wenn ihr Mann im Außendienst unterwegs ist.

Sonne kurbelt das Geschäft an

Darf sein Geschäft wieder öffnen, empfängt ein bekanntes Gesicht die Kunden. Mitarbeiterin Ingeborg von Scheven, die viele Jahre ein Bekleidungsgeschäft in Neviges führte, zeigt gern Hand- und Geschirrtücher, Bettwäsche, Kopfkissen und natürlich die große Auswahl an Stoffen. Michael Reineke "Früher hatten wir auch Möbel im Angebot, aber davon haben wir uns vor drei Jahren getrennt. Da konnten wir einfach mit den Großen nicht konkurrieren." Jetzt freut er sich auf den Frühling, und das vielleicht noch ein bisschen mehr als andere: "Wenn die Sonne raus kommt, dann haben wir mehr zu tun." Einen Lichtschutz, der haargenau ins Fenster passt und dann noch in der Lieblingsfarbe, den gibt's eben nicht zum Sonderpreis von der Stange.

Aktuell im Lockdown nimmt Raumausstatter Reineke, Hasenkampsplatz 4-8, von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02053 7194 Aufträge entgegen. Die Öffnungszeiten nach dem Lockdown lauten: montags von 15 bis 18 Uhr; dienstags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, donnerstags und freitags 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 13 Uhr.