Rhythmus-Chöre Neviges freuen sich auf ein besonderes Jahr

Neviges Zwar können die Hagling-Chöre zurzeit wegen der Corona-Pandemie nicht proben. Anmeldungen werden aber ab sofort entgegen genommen

Ja, er freue sich sehr auf dieses Jahr 2021, gebe es doch gleich mehrere Jubiläen zu feiern. Und dass seine Chöre, wie alle Chöre bundesweit, aufgrund der hohen Corona-Schutzmaßnahmen von Bund und Ländern nicht proben dürfen, bricht Chorleiter Manfred Hagling fast das Herz. Aber auch, wenn zurzeit Sing-Verbot herrscht: Ab sofort laufen die Anmeldungen, und zwar sowohl für den Rhythmus-Chor, also den Chor für Kinder und Jugendliche, als auch für den Rhythmus-Parenten-Chor. Hier bei den Erwachsene sind auch Ehepaare willkommen.

Hoffnung auf baldigen Probenbeginn

"Zurzeit läuft ja leider nichts, hoffentlich dürfen wir ab dem 1. Februar endlich wieder loslegen", sagt Manfred Hagling. Fällt der Startschuss, dann trifft sich der Rhythmus-Chor - mitmachen können Acht- bis 18-Jährige - immer freitags ab 17 Uhr im Musikalischen Erlebniszentrum Tönisheider Straße 52. Der Rhythmus-Parenten-Chor probt donnerstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Musikraum der Vereins-Gaststätte „Zum Parkhaus Seidl“, Bernsaustraße 35. Sie möchten weiterhin keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.

Niemand muss vorsingen

Wer Lust hat, mitzumachen, muss nicht etwa Vorkenntnisse mitbringen. "Nur mit Lust und Begeisterung bei der Sache sein, weiter nichts", betont Manfred Hagling, der 2021 auch ein ganz besonderes Jubiläum feiert: Seit 50 Jahren leitet er den Rhythmus-Chor, den er seinerzeit auch aus der Taufe hob. Zehn Jahre später kam dann der Erwachsenen-Chor zustande. Für beide gilt: Notenkenntnisse sind nicht wichtig, die Leidenschaft fürs Singen dafür umso mehr. Und es müsse auch niemand vorsingen, beruhigt der Chorleiter. Einfach vorbeikommen und schauen ob die Chemie stimmt. "Schon der bekannte Stimmbildner Professor Kurt Hofbauer sagte. Es gibt nur zwei Prozent der Menschen, die nicht singen können", meint Hagling und fährt fort: "Alle anderen haben das Zeug dazu, die einen eben mehr, die anderen weniger. Vielleicht dauert es ganz am Anfang etwas, aber die Zeit nehme ich mir dann."

Wichtig ist die Körperhaltung

Der Spaß am Singen umfasst hier auch das richtige Atmen, Körperhaltung, Mimik, Gestik und Choreografie. Auf die Auftritte am Ende der Proben freut sich Chorleiter Hagling in diesem Jahr ganz besonders. Der Rhythmus-Chor wird 50, der Rhythmus-Parenten-Chor 40 Jahre alt - riendom enn das kein Grund zum feiern ist. Alt-Bürgermeister Heinz Schemken, Ehrenmitglied und Protektor des Rhythmus-Chors, hat die Schirmherrschaft über alle Jubiläumsaktivitäten übernommen. Für den Festakt am 30. Mai ist bereits der Glockensaal am Mariendom gebucht, hier soll dann auch das Jubiläumskonzert laufen. Bürgermeister Dirk Lukrafka, sein Vertreter Emil Weise und die Vorsitzende des Sängerkreises Niederberg Silvia Tyra, so Manfred Hagling, hätten bereits ihre Teilnahme zugesagt.

Bedauern über Absage

Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht und der Zeitplan auch so eingehalten werden kann. "Wenn wir loslegen dürfen, dann vielleicht erstmal in Kleingruppen. Aber wir müssen dann wirklich mit Volldampf proben, es ist ja schließlich unser Jubiläumskonzert." "An dem Wochenende stand das Telefon nicht still, viele haben angerufen und uns gesagt, wie sehr sie dieses Konzert, dieses ganz besondere Stimmung im Dom vermissen."

Digital-Programm für die Kleinsten

Telefonisch bleiben Brigitte und Manfred Hagling auch jetzt in engem Kontakt mit ihren Chor-Schützlingen. Nur die Kleinsten, die hüpfen und klatschen und singen unter Anleitung daheim: Anna Rau, Lehrerin des Liedergartens "Toni singt" und der rhythmischen Früherziehung, hat für die kleinen Teilnehmer ab eineinhalb Jahren digital ein Mitmach- und Spaßhaben-Programm zusammengestellt.

Anmeldungen für die beiden Chöre nimmt die Vereinsgeschäftsstelle unter der Telefonnummer 02053/41155 entgegen oder online auf www.rhythmus-chor.de und www.rhythmus-parenten-chor.de.Hier gibt es auch weitere Informationen.