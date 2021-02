"Royal Donuts" sorgt ab sofort für süßen Genuss in Velbert

Velbert Die Donut-Kette "Royal Donuts" wird ab sofort den Aufenthalt in Velberts Innenstadt versüßen. Der Backwarenladen liefert auch aus.

Runde bunte und vor allem leckere Kunstwerke aus Zucker und Butter und Schokolade- der Anblick von Donuts lässt vielen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Ab Samstag, 13. Februar, sind diese süßen Backwaren in ihrer gesamten Vielfalt auch in Velbert zu bekommen - dann eröffnet die Kölner Donut- Kette "Royal Donuts" ihre Filiale an der Bahnhofstraße 7. Geöffnet hat das neue Geschäft dienstags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr.

Kunden können Donuts selbst kreieren

Das Sortiment reicht von Berlinern mit Nutella- oder Erdnusscreme über vegane Donuts bis hin zu sogenannten Wunsch-Donuts, die die Kunden selbst zusammenstellen können. Der Geschäftsführer der Filiale in Velbert, Muhittin Kocer, schwärmt: „Mein Lieblingsdonut ist in Pistaziensoße getaucht und hat eine Vanillesahnefüllung“.

IT-ler verkauft Backwaren

Durch das gesamte Sortiment hat er sich erstmals in der Kieler "Royal Donut"- Filiale probiert - Freunde des Wuppertalers leiten dort im hohen Norden das Geschäft. Von ihnen erfährt der 33-Jährige auch, dass es die Möglichkeit gibt, Filialen dieser Kette zu betreiben. Der studierte IT-ler ist sofort begeistert von der Idee, sich mit den süßen Sachen selbstständig zu machen. "Ich habe einen Master in Bildungstechnologie und ein Jahr Berufserfahrung in Amerika im Software-Testing. Als ich wieder in Deutschland auf Arbeitssuche war, wurden alle Bewerbungen abgelehnt." Mutthin Kocer lacht: „Erst war ich Softwareentwickler, jetzt bin ich Backwarenverkäufer.“

Lieferung auch nach Wülfrath und Heiligenhaus

Für die Standorte Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath übernimmt Muhittin Kocer nun die Organisation für "Royal Donuts" zusammen mit dem Gesellschafter Hakan Cengiz. „Wir haben außerdem drei Mitarbeiterinnen eingestellt“, berichtet Kocer. Nachdem sie für die Velberter Filiale den passenden Standort gefunden hatten, planten sie die Eröffnung für Ende Dezember. „Leider kam ein Wasserrohrbruch dazwischen und wir mussten einiges um planen“, berichtet Kocer und fährt fort: „Dies hatte jedoch auch den Vorteil, dass wir mehr Zeit für die Werbung, zum Beispiel auf Instagram hatten.“

Lieferbestellung über viele Kanäle möglich

Danach hat sich das Team in die Kunst der Donut-Herstellung eingearbeitet, immerhin gebe es, so das Unternehmen, über 120 unterschiedliche Sorten Dies findet in einem zwei-wöchigen Coaching von Royal Donuts statt. Die Toppings und Füllungen werden im Laden vorbereitet. Von da aus landen sie im Geschäft oder werden direkt über Lieferando, die "Royal Donuts"-Webseite (www.royal-donuts.de) oder per Instagram-Bestellung zu den Kunden nach Hause geschickt.

Stadtlizenzen für die einzelnen Städte

„Royal Donuts ist ein Franchise-Unternehmen und vergibt Stadtlizenzen für die jeweiligen Standorte“, erklärt der Wuppertaler. Zuerst hatte Kocer die Lizenz für Wuppertal angefragt, da es dort jedoch schon ein Geschäft gibt, war Velbert die nächstliegende Möglichkeit. Zu dieser Lizenz haben er und sein Gesellschafter Hakan Cengiz außerdem die Standorte Wülfrath und Heiligenhaus erworben. Zunächst liefert Royal Donuts aus der Bahnhofsstraße auch in die beiden Nachbarstädte, doch später kann sich Kocer vorstellen, auch dort ein Geschäft zu eröffnen.

Info: "Royal Donuts" ist ein junges Unternehmen, das vor zwei Jahren in Köln gestartet ist. Mittlerweile ist die Franchise-Kette so erfolgreich, dass monatlich durchschnittlich sechs neue Stores an unterschiedlichen Standorten eröffnen. Weitere Informationen auf der Webseite www.royal-donuts.de