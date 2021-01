Salon in Velbert frisiert kostenlos Hunde von Tafel-Gästen

Neviges. Die Inhaberin des Hundesalons "PaLu" hat ein Herz für Mensch und Tier. Kostenlos verschönert sie die Hunde von Bedürftigen.

Bitte waschen, schneiden, fönen. Was sich viele im Moment sehnlich wünschen, ist im Salon "PaLu" auch während des Lockdowns möglich: Allerdings lautet hier die Reihenfolge waschen, fönen, schneiden. Und es werden auch nur die Locken der Vierbeiner in Form gebracht. Für die Starthilfe der Stadt Velbert - unter anderem wird ein Jahr lang die Hälfte der Miete übernommen - ist die Hundefreundin so dankbar, dass sie nun ihrerseits etwas Gutes tun möchte. "Ich habe lange überlegt, dann kam es wie ein Geistesblitz. Na klar, die Tafel." Jeder Tafelgast mit Hund kann seinen Liebling kostenlos bei "PaLu" pflegen lassen. Die Aktion startet am 1. Februar und ist bis April geplant.

Tafel-Mitarbeiterin ist begeistert

"Wir sind von der Idee total begeistert. Einfach toll, das ist für uns wirklich ein Glücksgriff", freut sich Tanja Högström von der Tafel Niederberg. Wer bei der Einrichtung, die Menschen mit wenig Geld Lebensmittel zur Verfügung stellt, registriert ist, muss im Salon "PaLu" nur die Karte vorzeigen und schon geht's los. Allerdings müssen die Vierbeiner an der Tür abgegeben und dann wieder abgeholt werden. So lauten die Bestimmungen während der Corona-Pandemie.

Hunde-Besitzer müssen draußen bleiben

"Einige Leute hält das wirklich ab", erzählt Claudia Lauterbach. Die Besitzer seien wohl immer ganz angetan von dem Angebot, aber wenn sie hörten, dass sie ihren Hund allein lassen müssten, zögen sie wieder von dannen. Dabei müssten die beiden Hündinnen Paula und Lucy, die Namensgeber von "PaLu", eigentlich Beweis genug sein, dass sich hier jemand mit viel Herz und Sachverstand um die Tiere kümmert. Unermüdlich tollen die Zwei übermütig durch den Laden. Nur donnerstags, da müssen Paula und Lucy mal einen Gang zurückschalten. Denn donnerstags ist "Krallenschneidetag", wie Claudia Lauterbach schmunzelnd erzählt. "Da ist Markt, das merke ich schon."

Registrierkarte vorzeigen

Doch zurück zu der Tafel-Aktion. Wie gesagt, ist die Vorlage der Registrierkarte die einzige Bedingung für eine kostenlose Hunde-Frisur. Hier möchte Tanja Högström etwas loswerden, was ihr am Herzen liegt. "Vor allem jetzt während der Pandemie sind viele Leute richtig knapp bei Kasse. Die Tafel ist ja nicht nur für Hartz IV-Empfänger da, wie viele meinen. Sondern auch für Rentner mit wenig Geld oder für Leute, die jetzt in der Pandemie mit weniger Geld auskommen müssen." Ihrer Beobachtung nach sei die Hemmschwelle, zur Tafel zu gehen, gewachsen. Dabei müsse sich dessen wirklich niemand schämen.

Fiffi hat die Haare schön

"PaLu"-Inhaberin Claudia Lauterbach macht keinen Hehl daraus, dass sie sich durch die Aktion auch wünscht, mit ihrem Salon bekannter zu werden. Mit einem Augenzwinkern meint sie launig "Wenn die Leute mit ihren Hunden raus gehen, kommen sie ja auch schon mal mit anderen Besitzern ins Gespräch. Und vielleicht sagt ja mal jemand: Ihrer hat aber die Haare schön..."

"PaLu" hat geöffnet Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0163 783 0333. Hier gibt es auch Pflegeprodukte, Kämme und Bürsten.