Rodeln Schlimmer Rodel-Unfall in Velbert am Schloss Hardenberg

Velbert. Ein zwölfjähriger Junge hat sich am Freitag beim Rodeln am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges durch einen Ast schwer verletzt.

Am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges hat es am Freitagnachmittag einen schlimmen Rodel-Unfall gegeben. Gegen 17.15 Uhr wurde der Rettungsdienst alarmiert und in den dortigen Wald oberhalb der Minigolf-Anlage gerufen. Dort war ein zwölfjähriger Junge beim Rodeln von der Strecke abgekommen und seitlich in das Unterholz geraten.

Laut Bericht der Feuerwehr hat er sich dann eine Pfählungs-Verletzung durch einen acht Zentimeter dicken Ast zugezogen. Der Ast sei bei dem Unfall a im Leistenbereich bis in den Bauchraum des Jungen eingedrungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend auf Nachfrage sagte.

Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten den Jungen medizinisch vor Ort. Die Verletzung sei abgepolstert und der Ast gegen weitere Bewegungen gesichert worden. Mit einer Schleifkorbanlage wurde der Junge anschließend 120 Meter zu einem Gerätewagen transportiert.

Unfall beim Rodeln: Junge in Klinik nach Köln geflogen

Dieser brachte ihn zum Parkplatz des Schloss Hardenberg, wo bereits der Rettungshubschrauber Christoph Rheinland wartete. In Begleitung seines Vaters wurde der Junge in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. (ik/mit dpa)

