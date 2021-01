Schnee-Massen bescheren Velberter Feuerwehr fast 40 Einsätze

Zahlreiche umgestürzte Bäume, wie hier an der Nierenhofer Straße, hielten die Feuerwehr in Velbert in Atem.

Velbert/Langenberg/Neviges Schnee in Velbert: Umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehr und TBV-Leute in Atem. Bei einem Einsatz hatten die Männer ungeheures Glück.

Unter der Schneelast umgestürzte Bäume und herabfallende Äste hielten die Feuerwehr Velbert beim Wintereinbruch am Sonntag mächtig in Atem: In allen drei Stadtbezirken rückten Kräfte der hauptamtliche Wache und sechs freiwillige Löschzüge zu fast 40 Einsätzen aus. So viele Bäume auch auf die Straßen stürzten, verletzt wurde niemand. Großes Glück hatten die Männer der Berufsfeuerwehr bei einem Einsatz in der Straße Hefel.

Winterdienst im Dauereinsatz

Auch der Winterdienst der Technischen Betriebe Velbert (TBV) war am Sonntag und Montagmorgen jeweils ab 3.30 Uhr im Dauereinsatz. Michael Gawlik, bei den TBV Teamleiter Straßenreinigung und Leiter des Winterdienstes: "So viel Schnee hatten wir schon lange nicht mehr. In Velbert lagen stellenweise 30 Zentimeter." Seine Wintermannschaft war mit Mann und Maus im Einsatz, 90 Mitarbeiter sorgten mit acht Großfahrzeugen, zwölf Pritschenwagen und sechs Treckern für freie Straßen und Wege. "Für diese Menge an Schnee ist es ganz gut gelaufen", zieht Michael Gawlik zufrieden Bilanz.

Rauch aus Stromkasten

Für die Feuerwehr hatte der erste Einsatz am frühen Sonntagmorgen, 24. Januar, gegen 2.06 Uhr allerdings nichts mit dem Wintereinbruch zu tun: In einem Wohnhaus an der Von-Humboldt-Straße drang Rauch aus einem Stromverteilerkasten. Als die Wehr anrückte, hatte sich der Rauch inzwischen schon verzogen. Vorsorglich wurden zwei Menschen wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung untersucht.

Baum krachte neben Löschfahrzeug

Um kurz nach sieben dann der erste Schnee-Einsatz an der Talstraße: Hier mussten abgebrochene Äste zersägt werden, an der Deller Straße wurden Hindernisse vom Gehweg gezogen. An der Straße Am Kalksteinbruch im Langenhorst zersägten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr gleich sechs Baumstämme. Die hauptamtliche Wache steuerte aus dem gleichen Anlass die an mehreren Stellen blockierte Straße Hefel an. Noch während die Feuerwehrleute die Stämme zersägten, krachte ein Baum um und verfehlte das Löschfahrzeug nur um einen halben Meter. Da weitere Bäume umzustürzen drohten, wurde der Hefel zwischen Bernsmühle und Hubertushöhe komplett für den Verkehr gesperrt.

Auto erheblich beschädigt

An der Bleibergstraße räumte die Feuerwehr herabgefallene Äste von der Fahrbahn, an der Metallstraße und am Nordpark kreischte die Säge, hier hatte ein umgestürzter Baum ein Auto stark beschädigt. An der Straße Zum Grünendal musste die Wehr eine Drehleiter einsetzen, um die angebrochene Spitze einer rund 25 Meter hohen Tanne zu kappen. Um mehrere umgestürzte Bäume im Birkental kümmerten sich die TBV, auf der stark vereiste Straße hatte zudem der Winterdienst ordentlich zu tun.

Telefonleitung gekappt

Umgekippte Bäume hatten nahe der Grundschule Birth das Kabel einer Straßenbeleuchtung und an der Birther Straße eine Telefonleitung niedergedrückt. Ein abgeknickter Baum, der über einen Wanderweg nahe der Straße Am Buschberg gefallen war, hatte die Telefonleitung zerstört. Auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf und an der Straße Putschenholz zersägte die Berufsfeuerwehr ebenfalls insgesamt drei Bäume.

Elf Einsätze in Langenberg

In Langenberg rückte die Feuerwehr in kurzen Abständen insgesamt elf Mal raus, zeitweise bekamen die Langenberger Löschzüge Unterstützung aus Neviges. In der Senderstadt wurden Bäume unter anderem an der Hohlstraße, der Hauptstraße, der Walzenstraße, der Hüserstraße und der Kamper Straße zersägt, auf der Donnerstraße war gleich ein halbes Dutzend Bäume auf die Fahrbahn gestürzt und hatte dabei die Stromleitung beschädigt. Mehrere Häuser waren zeitweise ohne Strom, auch die Stadtwerke waren daher vor Ort. An zwei Stellen war außerdem die Nierenhofer Straße unpassierbar.

Pizza-Lieferwagen im Straßengraben

In Neviges war am frühen Sonntagmorgen gegen 5.16 Uhr an der Gewerbestraße ein Baum auf ein halbes Dutzend geparkte Pkw gestürzt. Hier hatte sich der Baumbesitzer schon selbst um die Zerlegung gekümmert. Weitere Bäume, die den Verkehr behinderten, zersägte die Feuerwehr auf der Elberfelder Straße, auf der Lohbachstraße und auf der Siebeneicker Straße. Auf der A 535, in Fahrtrichtung Wuppertal, war gegen 18.15 Uhr ein Pizza-Bote vor der Anschlussstelle Wülfrath mit seinem Kleinwagen in den Straßengraben gerutscht. Die kräftigen Feuerwehrmänner schoben den Wagen wieder heraus, so dass der Bote die Pizza mit leichter Verspätung abliefern konnte.