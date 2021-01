Stadt Hattingen appelliert an Ausflügler

Langenberg/Hattingen Im Grenzgebiet zwischen Velbert und Hattingen tummeln sich wochenends derzeit Tagestouristen. Keine gute Idee, sagt die Stadt Hattingen

Wie bereits berichtet, ist das Grenzgebiet zwischen Langenberg und Hattingen - Felderbachtal und Elfringhauser Schweiz - aktuell ein beliebtes Ausflugsziel für Tagestouristen. Neben Gedränge auf den Wanderwegen führt dies teilweise auch zu Ärger bei den Anwohnern, die mit Falschparkern und Wildpinklern so ihre Sorgen haben.

Nun hat die Stadt Hattingen reagiert und appelliert an Ausflügler, lieber zu Hause zu bleiben bzw. in unmittelbarer Nähe des Wohnortes die frische Luft aufzusuchen: "So gerne wir sonst Besucherinnen und Besucher in Hattingen willkommen heißen, müssen wir jetzt zum Schutze aller an die Menschen appellieren, nicht die beliebten Wandergebiete in Hattingen aufzusuchen, sondern Zuhause zu bleiben und den Ausflug auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben“, sagt die Erste Beigeordnete der Stadt Hattingen, Christine Freynik.

+++ Sie wollen über Nachrichten aus Langenberg, Neviges und Velbert auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Überfüllte Wanderparkplätze und zugeparkte Straßenränder sollen vermieden werden. Zu diesem Zweck überprüfe das Ordnungsamt "auch an den Wochenenden den ruhenden Verkehr und außerhalb von Parkplätzen parkende Fahrzeuge müssen mit Verwarnungen rechnen oder, wenn Rettungswege versperrt werden, auch damit, abgeschleppt zu werden."

Außerdem weist die Stadt Hattingen darauf hin, "dass auch bei Ausflügen in die Natur die aktuellen Kontaktbeschränkungen gelten und der Mindestabstand einzuhalten ist."

Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier: www.waz.de/velbert.