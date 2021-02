Stadt steckt 820.000 Fördereuro in bessere Ganztagsbetreuung

Die Stadt will das Fördergeld u. a. dafür verwenden, an verschiedenen Grundschul-Standorten in Velbert neue und vielseitigere Möbel anzuschaffen.

Velbert Immobilienservice hat schon zwei bauliche Projekte ausgeguckt. An verschiedenen Grundschul-Standorten rollen demnächst neue Möbel an.

Wenn eine Stadt finanziell so gebeutelt wie Velbert ist, ihr jetzt Corona-bedingt auch noch in beträchtlichem Umfang Einnahmen wegbrechen und sich neue Lasten auftürmen, dann kommt ein Geldsegen von außen gerade zur rechten Zeit. So wie jetzt die 820.00 Euro aus dem großen Investitionsprogramm, auf das sich Bund und Länder geeinigt haben. Es soll in die Grundschulen fließen und dort dem Ausbau der Kapazitäten und der Qualität in der Ganztagsbetreuung zugute kommen. Ein Bereich, in dem Velbert ja so Einiges vor der Brust hat.

Vieles ist bereits fest geplant

So laufen ohnehin an diversen Grundschul-Standorten schon länger fest geplante Umbauten bzw. stehen Ergänzungsprojekte auf der Agenda, um vor allem "die OGS-Bedingungen zu optimieren", wie Michael Lobe, der Chef des städt. Fachbereichs Immobilienservice erklärt. Da wären etwa der Anbau der Grundschule Am Bartelskamp, der Ergänzungsbau mit acht Klassen bzw. OGS-Räumen der Birther Grundschule oder auch die Umbauten in der Grundschule Tönisheide, und in der ev. Grundschule Ansembourgallee wird ebenfalls die OGS-Situation verbessert.

Rechtsanspruch rückt näher

Doch das ist längst nicht alles: Schließlich soll es geben. Eine enorme Herausforderung sowohl für die Stadt als auch die Träger. Einerseits geht es um Baumaßnahmen, etwa um Mensa-Kapazitäten, andererseits gilt es das Problem zu lösen, das nötige Fachpersonal zu bekommen. Nach Auskunft der Stadt rangiert die Quote der OGS-Plätze je nach Schule zwischen 30 und 40 Prozent, liegt sie mitunter bei 50.

Velbert geht gezielt und effektiv vor

Völlig neu ist das Förderprogramm übrigens nicht, wie Martin Sträßer auf WAZ-Nachfrage erläuterte. Es sei schon letzten August publik gemacht worden, allerdings seien die Förderrichtlinien erst jetzt im Januar formuliert worden, so der CDU-Landtagsabgeordnete weiter. Das Geld fließe für den beschleunigten Ausbau der Infrastruktur und sei keineswegs nur für große Um- und Ausbauten gedacht, sondern ebenso gut für Ausstattungsdetails, sagt Sträßer. Als Eigenmittel könne auch Geld aus der Schulpauschale dienen oder aus dem Fördertopf "Gute Schule 2020". Velbert nutze wirklich gezielt und sehr effektiv solche Programme und Fördermöglichkeiten, lobt der MdL-CDU, nach dessen Auskunft Heiligenhaus mit 294.600 Euro bedacht wird.

Innenhof der Schule neu gestalten

Der Immobilienservice hat hinsichtlich der jüngsten Förderzusage zwei Projekte im Blick: Im Zusammenhang mit dem errichteten Neubau für den Ganztagsausbau am Bartelskamp soll dort der Schulinnenhof umgestaltet werden. Zudem wolle man die Ganztagssituation der Grundschule Am Schwanefeld verbessern, so Lobe: "Wir werden das Geld für verschiedene Möblierungsprojekte an verschiedenen Standorten verwenden", kündigt er an.

Multifunktional und vielseitig

Man wolle multifunktionale Möbel für eine möglichst vielseitige Nutzung der Räume anschaffen, kündigt Barbara Kirschner zu den Überlegungen Am Schwanefeld an. "Das Gleiche haben wir an der Grundschule Tönisheide vor", fügt die Fachbereichsleiterin (Bildung, Kultur, Sport) hinzu. Dort gehe es ja recht beengt zu, wenn nach den Ferien drei statt zwei Eingangsklassen gebildet würden. Der Schritt sei auf jeden Fall "eine großartige Entlastung" für die Zeit, bis die neue dreizügige Grundschule in Mitte zur Verfügung stehe. "Wir hätten Tönisheide auf jeden Fall machen müssen", so Kirschner, "Aber das Programm kam wie gerufen."

Programm umfasst 750 Millionen Euro

Hintergrund: Bund und Länder haben zur Abmilderung der Corona-Folgen eine Verwaltungsvereinbarung für das Investitionsprogramm in den Ganztagsausbau geschlossen. Von den 750 Millionen Euro stehen NRW nach dem Königsteiner Schlüssel gut 158 an Bundesmitteln zur Verfügung, die durch das Land sowie die Kommunen vor Ort jeweils um knapp 34 Millionen ergänzt werden. Förderanträge der Schulträger sind noch bis zum Monatsende bei den Bezirksregierungen möglich.