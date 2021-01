Stadt Velbert bündelt Fahrtmöglichkeiten zum Impfzentrum

In den kommenden Wochen und Monaten nehmen auch viele Velberter Senioren (ab 80 Jahren) den Weg nach Erkrath in Kauf, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Velbert Velberter Senioren, die nicht wissen, wie sie zum Impfzentrum Erkrath können kommen, finden Informationen auf der städtischen Homepage.

Aus logistischen Gründen hat der Kreis Mettmann sein Impfzentrum in Erkrath eingerichtet: Zum einen liegt die Stadt zentral im Kreis, zum anderen konnten dort die nötigen großzügigen Räumlichkeiten im Gebäudetrakt des IT-Spezialisten Timocom gefunden werden. Für jüngere Bürger ist die Fahrt dorthin - per Auto, per öffentlichem Nahverkehr oder Fahrrad - kein Problem. Ältere dagegen sind häufig nicht mehr gut zu Fuß oder machen sich Sorgen, ob sie den Weg dorthin mit Bus und Bahn wirklich finden.

Pauschalpreise bei Fahrtdiensten

Die allermeisten finden Unterstützung in Familienmitgliedern oder Nachbarn, manche aber stehen ganz alleine da. Diese Senioren finden Unterstützung auf der Homepage der Stadt Velbert. Dort finden sich Informationen zu Fahrdienstunternehmen, deren Kontaktdaten, teilweise auch mit Angaben zu Fahrtpreisen. So bietet der Fahrservice Okul in Velbert (Tel.02051 –419004) Fahrten pauschal für 35 Euro plus Standzeitgebühr für eine eventuelle Wartezeit am Impfzentrum ( 7,50 Euro je angefangene 15 Minuten) an. Es können bis zu vier Personen gleichzeitig mitgenommen werden. Andere Anbieter wie die Taxizentrale Velbert (Tel. 02051 –4004), der Mobile Fahrdienst für Menschen mit Handicap (Tel.02051 –8090434), Taxi Rösler in Neviges (Tel.02053 –7088) und Taxi Riediger in Langenberg (Tel. 02052 –5050) geben bei direkter Anfrage Auskunft zu den Fahrtkosten.

Kostenerstattung möglich

Senioren, die einen der Fahrtdienste in Anspruch nehmen, sollten bei ihrer Krankenkasse nach einer Kostenerstattung fragen, der GKV-Spitzenverband geht aktuell von einer generellen Erstattungsfähigkeit aus. Wer übrigens für den Besuch des Impfzentrums zwingend eine Unterstützung von außerhalb des persönlichen Umfelds benötigt, kann sich an die Stadt Velbert unter Tel. 02051 26-2463 wenden. Bislang, so Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach, habe es zu diesem Angebot allerdings erst eine Anfrage gegeben.

+++Hier geht es zum kostenlosen WAZ-Newsletter für Velbert+++