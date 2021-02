Stadt Velbert, Kreis und Polizei blitzen wieder

Kreis Mettmann. Unter anderem an folgenden Stellen stehen in dieser Woche die mobilen Kontrollen

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizei werden in dieser Woche unter anderem an folgenden Stellen die Geschwindigkeit kontrollieren: am Montag in Langenberg (Heeger Straße, Hattinger Straße), Velbert-Mitte (Poststraße), Neviges (Donnenberger Straße), Heiligenhaus (Velberter Straße), Wülfrath (Zur Hotzepar), Ratingen (Bruchstraße); am Dienstag in Langenberg (Nierenhofer Straße), Mitte (Herzogstraße), Neviges (Nevigeser Straße, Elsbeeker Straße), Heiligenhaus (Langenbügeler Straße, Velberter Straße), Wülfrath (Koxhof, Am Kliff), Ratingen (Homberger Straße); Mittwoch in Langenberg (Plückersmühle, Looker Straße), Mitte (Hans-Böckler-Straße), Neviges (Neustraße), Heiligenhaus (Velberter Straße), Ratingen (Neanderstraße, Essener Straße); Donnerstag in Langenberg (Voßkuhlstraße, Vogteier Straße), Mitte (Grünheide), Neviges (Goethestraße), Wülfrath (Zur Hotzepar, Düsseler Straße), Ratingen (Neanderstraße),

Heiligenhaus-Mitte; Freitag in Langenberg (Feldstraße, Eichendorffstraße), Mitte (Parkstraße), Neviges (Siebeneicker Straße), Ratingen (Düsseldorfer Straße, Mülheimer Straße); Samstag im

Mettmanner Stadtgebiet.