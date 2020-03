Stadt Velbert vergibt auch in diesem Jahr Heimatpreis

Die Stadt Velbert vergibt auch in diesem Jahr einen Heimatpreis mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Mit der Vergabe wird ehrenamtliches Engagement von Velbertern ausgezeichnet, die sich für und in ihrer Heimat engagieren und so die Heimatverbundenheit ihrer Mitbürger stärken. Vom 15. März bis zum 15. Mai können sich Vereine und Institutionen sowie Privatpersonen um den Heimat-Preis bewerben. Entscheidend ist, dass die eingereichten Projekte gemeinwohlorientiert sind, also entweder allgemein zugänglich oder so angelegt sind, dass Dritte von ihnen profitieren. Die Jury besteht aus Vertretern der Verwaltung sowie aller Ratsfraktionen des Stadtrates. Die Preisverleihung wird voraussichtlich im Juni stattfinden.

Bürgermeister lobt Engagement

„Der Heimatpreis 2019 war ein voller Erfolg. Es sind viele wirklich starke Bewerbungen eingegangen und es ist toll zu sehen, wie engagiert die Velberterinnen und Velberter sind. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Neuauflage in diesem Jahr und bin schon gespannt auf die neuen Bewerbungen“, erklärt Bürgermeister Dirk Lukrafka. Im vergangenen Jahr hatte es in Velbert 21 Bewerbungen gegeben, den ersten Platz machte die „Arbeitsgruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter im LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und Heimatforscher“, mit dem zweiten Preis wurden die Bürgerbusvereine Langenberg und Neviges ausgezeichnet, über den dritten Platz konnte sich der „Verein zur Förderung der Bücherstadt Langenberg“ freuen. Insgesamt hatten im letzten Jahr 141 Kommunen in NRW den Heimatpreis vergeben. Dieser wurde und wird durch das Ministerium für Bauen, Heimat, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Das Bewerbungsformular kann auf der Homepage der Stadt Velbert(www.velbert.de/buergerinfo/ehrenamt/heimat-preis) ausgefüllt oder telefonisch unter 02051/26-2209 angefordert werden.