Velbert: Schlechte Noten für das Herz der Schlossstadt

Velbert. Bei unserem großen Stadtteil-Check schnitt Velbert-Mitte am schlechtesten ab. Wir haben Velberter gefragt, wie sie das Leben in der City finden.

Die Velberter haben abgestimmt beim großen WAZ-Stadtteilcheck. Insgesamt 1426 Bürger haben sich beteiligt und ihr Quartier bewertet. Dabei stellte sich heraus, dass die Langenhorster von ihrem Stadtteil am meisten überzeugt sind, sie gaben ihm mit der Gesamtnote 1,5 ein Sehr gut. Ganz anders Mitte: Mit der Durchschnittsnote 3,04 ist er der unbeliebteste Stadtteil.

Nach Ansicht der 430 Mitte-Bewohner, die an der Befragung teilgenommen haben, mangelt es im Stadtteil sowohl an Sicherheits- als auch an Gemeinschaftsgefühl. Und was sagen die Mitte-Menschen selber? Wie ist das Leben im Herzen der Schlossstadt?

Diana Schönewald lebt gern in Mitte, aber der Einkauf von Lebensmitteln wird schwierig und mit den Busverbindungen ist sie auch nicht zufrieden. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Enttäuschende Einkaufsmöglichkeiten“

Diana Schönewald hat 30 Jahre ihres Lebens – mit Unterbrechung – in Velbert gewohnt. „Ich finde Velbert und die Umgebung total schön. Mit den Fachwerkhäusern sah es hier früher ganz malerisch aus, aber es ist ja klar, dass die Stadt moderner wird.“ Zwischendurch war sie für ihre Arbeit nach Essen gezogen, denn „Pendeln im Alter – das geht gar nicht.“ Und mit den Busverbindungen ist sie ganz und gar nicht zufrieden.

Auch die schlechten Ergebnisse der Stadtteilbefragung zu den Einkaufsmöglichkeiten wundern sie nicht: „Darüber, dass der Edeka an der Thomasstraße schließt bin ich definitiv enttäuscht. Jetzt habe ich mit Netto in der Stadtgalerie nur eine einzige Alternative, sonst müsste ich ja wieder Bus fahren.“

Auch Hermann Leyener kritisiert den öffentlichen Personennahverkehr. In der Innenstadt fühlt er sich aber sicher. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Busverbindung schlechter geworden“

Ihr Nachbar Hermann Leyener hat ebenfalls einiges zu seinem Stadtteil zu sagen: „Ich habe Velbert 45 Jahre lang als Schlafstadt benutzt, das heißt, zum Arbeiten bin ich immer quer durchs Ruhrgebiet gependelt.“ Die Busverbindungen sind für ihn mit der Zeit aber immer schlechter geworden, sodass er irgendwann aufs Auto umgestiegen ist.

Bei der Sicherheit empfindet er in Velbert-Mitte keine Probleme: „Aber das ist bei meiner Größe auch kein Wunder“, lacht er. „Meine Töchter hole ich abends allerdings immer ab. Dann hat man hier am ZOB auch nicht die besten Parkmöglichkeiten, um sie abzufangen.“

„Stadtgalerie hat man zum Einkaufen nicht gebraucht“

Marie-Luise Voswinkel kennt sich in ihrer Geburtsstadt gut aus. Zum Gemeinschaftsgefühl, sagt sie: „Als wir hier als Jugendliche die Stadt unsicher gemacht haben – mit dem Jugendzentrum und dem Kino in der Innenstadt und an Karneval – da war richtig was los in Velbert-Mitte. Jetzt kann man das nicht mehr wirklich sagen.“

Mit den Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel ist sie zufrieden, „alles andere brauche ich nicht. Viele kaufen sowieso im Internet ein – so wie ich.“ Die Stadtgalerie hätte man ihrer Meinung nach auch nicht zum Einkaufen gebraucht: „das Positive daran sind für mich die Imbissläden und der Italiener.“

Marie-Luise Voswinkel findet, dass früher in der Velberter Innenstadt mehr los war – vor allem für Jugendliche. Das Angebot in der City reicht ihr, sie kauft sowieso viel im Internet ein. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Am Brunnen Kaffee trinken“

Doris Buschmann wohnt in Langenberg. Zum Einkaufen hat Velbert-Mitte für sie jedoch mehr zu bieten: „Dass Rossmann jetzt da ist, freut mich sehr. Das sehe ich als große Bereicherung. Und auch für Kaufland komme ich oft her.“

In vielen Bereichen empfindet sie die Angebote in Velbert-Mitte als besser, auch die Vereinslandschaft oder den Herminghauspark weiß sie zu schätzen. Wenn sie dann mal hier ist geht sie auch gerne zur Bäckerei Mittelmann: „Da kann man schön am Brunnen sitzen und Kaffee trinken.“

„Freizeitangebote sind großartig“

Jemand, der große Begeisterung für Velbert-Mitte hegt und gar nicht mehr wegziehen möchte, ist Ralf Powroznik: „In meiner Umgebung habe ich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und die Freizeitangebote sind großartig: Das Parkbad ist in der Nähe, der Höferpark – wo im Sommer viele Familien sind – und der Herminghauspark. Ich bin nur traurig, dass der Edeka zu macht.“

Für ihn ist Velbert multikulturell: „In meinem Haus wohnt eine Flüchtlingsfamilie. Das sind Jesiden, eine ganz bedrohte Minderheit. Und das Zusammenleben ist einfach toll – das kann man nicht oft genug sagen.“ Ein großes Gemeinschaftsgefühl findet er bei der SGN – der Gemeinnützige Sozialpsychiatrische Gesellschaft Niederberg mbH – von der er jahrelang nichts wusste.

Ralf Powroznik liebt seinen Stadtteil und möchte auf keinen Fall wegziehen. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

„Offersplatz ist ein Schmuckstück“

Auch der ehemalige Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Nordstädtischen Bürgervereins Marc Ratajczak kann die schlechte Bewertung des Stadtteils nicht nachvollziehen. „Es gibt in jeder Stadt schmuddelige Ecke, auch in Velbert. Aber mit dem neugestalteten Offersplatz hat Mitte ein wahres Schmuckstück“, sagt er im WAZ-Gespräch. Und auch der Moltkeplatz sei toll geworden. Er müsse nun auch genutzt werden. Unsicher habe er sich in der Stadt noch nie gefühlt, auch bei Spaziergängen durch die Unterstadt nicht.

Ratajczak wünscht sich allerdings mehr Engagement. „Die Leute meckern viel. Wenn es dann aber ums Anpacken geht, ducken sie sich schnell weg“, hat er festgestellt.

„In der Innenstadt fehlen grüne Inseln“

Hingegen kann Artur Busse, Vorsitzender der Bürgerinitiative Große Feld die schlechte Bewertung für Mitte durchaus nachvollziehen. Ihm fehlen grüne Inseln, die es einst in der Innenstadt gegeben hätte. Durch eine verfehlte Handelspolitik gebe es in der Innenstadt kein attraktives Angebot und auch das neue Einkaufszentrum hätte attraktiver gestaltet werden können. In Mitte gebe es keine Stimmung, für jüngere Leute gebe es kaum ein attraktives Angebot, um sich hier aufzuhalten. Modernes Gewerbe könnte wieder Leben in die Innenstadt bringen.