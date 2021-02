Städtsiche Einrichtungen bleiben geschlossen

Velbert. Bis zum vorläufigen Ende des Lockdwons am 14. Februar gibt es nur eingeschränkten Service

In Velbert bleiben zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus und wegen der weiter hohen Infektionszahlen zahlreiche Einrichtungen weiterhin geschlossen, und zwar bis einschließlich 14. Februar. Das hat die Stadt nun mitgeteilt.

Das Rathaus kann weiterhin nur bei zwingend erforderlichen Angelegenheiten und nach vorheriger Terminvereinbarung mit der zuständigen Abteilung beziehungsweise Sachbearbeitung betreten werden. Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin vereinbart haben, werden gebeten, zu prüfen, ob der Termin auf einen Zeitpunkt nach dem 14. Februar verlegt werden kann. Bereits vereinbarte Termine im Servicebüro Velbert-Mitte und in den beiden Nebenstellen Neviges und Langenberg werden aufrechterhalten. Eventuelle Terminabsagen oder -verschiebungen seitens der Bürgerinnen und Bürger sind per E-Mail zu senden an: terminanfrage-servicebuero@velbert.de. Für weitergehende Fragen steht das Servicebüro unter der Rufnummer 02051 26-2391 zur Verfügung. Terminvereinbarungen für den Zeitraum ab 15. Februar sollten nach Möglichkeit online auf www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/terminvergabe-in-den-servicebueros erfolgen.

Auch beim Standesamt ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Beratung und Terminabsprache möglich. Bereits vereinbarte Trautermine bis 14. Februar werden aufrechterhalten. Für allgemeine Rücksprachen, Auskünfte und Terminabsprachen im Geburtenbereich stehen folgende Rufnummern zur Verfügung: 02051 26-2504, -2307 oder -2401, sowie die E-Mail-Adressen petra.rose@velbert.de, gaby.dudat@velbert.de oder nicole.niebergall@velbert.de; für den Eheschließungsbereich kann das Standesamt unter Telefon 02051 26-2353, -2509 oder -2401 kontaktiert werden sowie elektronisch über die E-Mails rainer.lubek@velbert.de, bettina.schuetz@velbert.de oder nicole.niebergall@velbert.de.

Anfragen zu beabsichtigten Bauvorhaben oder zu bereits vorliegenden Anträgen können unter Angabe des Aktenzeichens und der Adresse des Vorhabengrundstücks an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: Bauberatung@velbert.de. Von Dienstag bis Freitag, von jeweils 8 bis 13 Uhr, besteht bei dringenden Angelegenheiten zudem die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme unter Telefon 02051 26-2670; Anfragen zu Angelegenheiten des Steueramtes sind zu richten an 02051 26-2397; Auskünfte zu Fragen zu Vollstreckungsmaßnahmen gibt es unter 02051 26-2520, der Kommunale Ordnungsdienst ist erreichbar unter 02051 26-2500. Bei Fällen im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen ist der Jugendhilfedienst zu informieren unter 02051 26-2941.

Die Kinder- und Jugendzentren bleiben geschlossen, in der Musik- und Kunstschule findet weiterhin kein Präsenzunterricht statt.

