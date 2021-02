Polizei Täter in Velbert-Neviges sägte weitere Bäume an

Neviges Nicht nur am Schloss Hardenberg, auch an anderer Stelle sägte ein Täter Bäume an. Nur durch Zufall wurde ein Unglück verhindert

Nicht nur am , auch an anderen Stellen in Neviges sägte ein unbekannter Täter mehrere Bäume an - auch wieder in unmittelbarer Nähe der S-Bahn. Wie die Polizei berichtet, wurde erst am frühen Mittwochnachmittag, 3. Februar, bekannt, dass Mitarbeiter der Deutschen Bahn an einer Waldböschung der Bahnlinie in Höhe der Straßen Am Rosenhügel und Hohenbruchstraße zwei umgestürzte

Bäume gesichtet haben. Die Bäume mit einem Stammdurchmesser von 10 bis 15 Zentimetern sind ebenfalls offensichtlich durchgesägt worden waren.

Zufall verhinderte ein Unglück

Dass es zu keinem Unglück kam, ist Zufall: Der umgesägte Baum war glücklicherweise zu klein. Nur die Krone eines der beiden umgestürzten Bäume ragte aufgrund seiner Größe bis in den Gleisbereich und war deshalb von einem Lokführer der S9 bemerkt und gemeldet worden. Nach dem Stand erster Ermittlungen stürzten die zwei Bäume wahrscheinlich am 3. Februar in der Zeit zwischen Mitternacht und 12.17 Uhr um. Bisher liegen weder der Velberter Polizei, noch der ebenfalls ermittelnden Bundespolizei, konkrete Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des oder der Täter vor.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen

wurden veranlasst, wie auch schon im Fall der am Schloss umgesägten Bäume leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr (§ 315 StGB) ein.

Wer etwas beobachtet hat: Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt

die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter Telefon 02051 / 946-6110.