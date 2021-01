Tier- und Naturschutzverein Niederberg unter neuer Führung

Neviges Die Vorsitzende des Tier- und Naturschutzvereins Niederberg, Uta Schokolinski, verlässt Neviges. Ihr Lebenswerk kommt in gute Hände.

Die Begrüßung ist laut und herzlich. Hunde bellen, hinten im Wohnzimmer stimmt Peter lauthals eine bekannte Melodie an. "Peter quatscht den ganzen Tag. Oder er singt", sagt Tim Schokolinski amüsiert. Papagei Peter ist einer der tierischen Mitbewohner auf dem idyllischen Hof am Krüdenscheider Weg, dem Sitz des Tier- und Naturschutzvereins Niederberg. Dessen Vorsitzende Uta Schokolinski verlegt ihren Lebensmittelpunkt zwar nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie einen neuen Gnadenhof für Tiere aufbaut. Ihr Lebenswerk hier in Velbert weiß die engagierte Tierschützerin aber zum Glück in besten Händen: Sohn Tim und Schwiegersohn Andreas Bitzka sind ab sofort Ansprechpartner vor Ort. "Meine Mutter leitet weiterhin den Verein, wir stehen in engem Kontakt, aber wir kümmern uns hier um alles", sagt Tim Schokolinski, der mit seinem Ehemann auch in dem gemütlichen Haus auf dem weitläufigen Gelände lebt.

Frisches Obst für die Vögel

Die Zwei, die stolz darauf sind, die erste gleichgeschlechtliche Hochzeit in Velbert gefeiert zu haben, freuen sich jetzt gemeinsam auf ihre Aufgabe. Die übrigens nicht etwa neu ist."Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, und genauso lange haben wir immer hier mitgeholfen", erzählt Andreas Bitzka, der eigentlich gar keine Zeit zum Plaudern hat: Die großen Vogel-Volieren draußen müssen gereinigt werden, die Tiere bekommen täglich frisches Obst, Gemüse, Zweige. "Dabei hilft uns sonst unsere Ehrenamtliche Tanja Eichler, sie kommt jeden Tag, das ist für uns ganz wichtig." Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie einfach den kostenlosen Newsletter.

Artgerechte Haltung ist wichtig

Die beiden führen fort, was für Uta Schokolinski all die Jahre wichtig war: Sich voll und ganz für die Tiere einzusetzen, die aus verschiedenen Gründen hier landen. Weil die Besitzer überfordert oder oft auch gestorben sind, das Ordnungsamt sie aus unhaltbaren Verhältnissen rettet oder weil sie irgendwo aufgefunden wurden. So wie die 1. Vorsitzende achtet auch das neue Führungsduo genau darauf, an wen es die Tiere vermittelt. "Wir fahren auch hin und gucken uns das selbst an, die Leute können einem ja viel erzählen", meint Andreas Bitzka. Artgerechte Haltung stehe an erster Stelle: "Wir haben letztens ein Ara-Paar vermittelt. Die Voliere, die die Leute erst vorgesehen hatten, war uns zu klein. Die neue Voliere ist jetzt zehn Meter lang, fünf Meter breit und 2,50 Meter hoch. So viel Platz muss für Aras schon sein."

Peter quasselt gern

Immerhin konnte die Papageien zu Zweit abgegeben werden, denn auch das ist für den Tierschutzverein Niederberg ein wichtiger Grundsatz: "Papageien sollte man nicht alleine halten, das macht sie unglücklich. Dann rupfen sie sich die Federn aus, die Leute wissen nicht mehr weiter und schließlich bekommen wir sie", erzählt Tim Schokolinski. Papagei Peter, "der Quatschkopf", wie er liebevoll genannt wird, lebte 50 Jahre bei einem Ehepaar und muss dort wohl viel Aufmerksamkeit und Ansprache bekommen haben, wie Tim Schokolinski vermutet. Nun ist das Ehepaar verstorben, und Peter quasselt und singt den ganzen Tag. Insgesamt flattern und zwitschern zurzeit rund 200 Vögel auf dem Gelände: Wellensittiche, Kanarienvögel, Papageien. "Papageien werden etwa 80 Jahre alt und überleben oft ihre Besitzer." Und gehören dann, so zeige die Erfahrung, nicht gerade zu den heißbegehrten Erbstücken.

Gute Vermittlungsquote

Erfreulich sei dagegen die hohe Vermittlerquote im Jahr 2020 bei den Vierbeinern: 30 Hunde fanden ein neues Zuhause und 50 Katzen, darunter auch 18 Katzen, die aus einer 40 Quadratmeter großen Wohnung in Heiligenhaus beschlagnahmt worden waren. Übrigens: Wer irgendwo in der Nachbarschaft unhaltbare Zustände beobachtet, wende sich bitte nicht an den Tierschutzverein, sondern an das Ordnungsamt. "Wir dürfen ja nicht in die Wohnungen rein, arbeiten aber mit dem Ordnungsamt zusammen", so Andreas Bitzka.

Im Moment warten der zweijährige Kater Max und eine ungefähr zehn Jahre alte Katze, die aufgefunden wurde, auf liebevolle neue Besitzer. In etwa drei Monaten können auch fünf Katzen vermittelt werden, die kürzlich beschlagnahmt wurden. Sie bekommen noch einen Chip, werden registriert. Schön wäre es auch, wenn Sorgenkind "Freddy", ein 14 Monate alter Mischlingsrüde, ein neues Heim bekäme. Idealerweise bei sportlichen Rentnern, die viel zu Hause sind. Denn Freddy ist nicht gern allein, was er unmissverständlich zu verstehen gibt. Auch brauche der junge Hund eine liebevolle, aber konsequente Erziehung.

Der Tag der offenen Tür fällt aus

Nie mehr umziehen muss dagegen "Gomez", einer der drei eigenen Hunde des Ehepaares: "Gomez ist schon alt und bekommt hier sein Gnadenbrot. Es war der letzte Wille seiner Vor-Besitzerin, dass er hier leben darf", erzählt Tim Schokolinski und krault dem alten Rüden den Rücken. Wer sich für ein Tier interessiert oder auch den Verein mit einer Spende unterstützen möchte, kann sich direkt an Tim Schokolinski und Andreas Bitzka wenden unter den Telefonnummern 02053 42 666 88 oder 0157 523 75 133. Der beliebte Tag der offenen Tür, sonst an jedem Samstag, fällt wegen der Corona-Pandemie zurzeit aus.