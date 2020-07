Trickdiebe reißen Velberter die Goldkette vom Hals

Eon Trio hat in Velbert einem Velberter seine Goldkette geklaut – offenbar haben die gleichen Täter zuvor schon in Ratingen zugeschlagen.

Trickdiebe haben am Mittwoch einem Velberter seine Goldkette gestohlen. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Trio um die gleichen Täter handelt, die auch schon in Ratingen zugeschlagen haben.

Das war passiert: Gegen 16.45 Uhr wartete der 53-jährige Velberter an einer Bushaltestelle an der Schwanenstraße (Höhe Hausnummer 12), als vor ihm ein silbergrauer Kleinwagen mit Krefelder Kennzeichen anhielt. In dem Auto saßen drei Personen: Während der Fahrer sitzen blieb, stiegen ein Mann und eine Frau aus und kamen auf den Velberter zu. Das Duo fragte den 53-jährigen in gebrochenem Deutsch nach dem schnellsten Weg zum Krankenhaus.

Opfer liefert Beschreibung des Tätertrios

Als der Velberter versuchte, den Weg zu erklären, verwickelten ihn die beiden in ein Handgemenge, in dessen Verlauf die Frau dem 53-Jährigen seine Goldkette vom Hals riss. Anschließend rannten die beiden zurück zum Auto und das Trio fuhr über die Nordstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon.

Die sofort alarmierte Polizei kam dennoch zu spät, das Trio war bereits über alle Berge. Dafür lieferte der Velberter eine Beschreibung der Täter: Die beiden Männer sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatten einen Vollbart und sollen laut Aussage des Opfers „südost-europäisch“ ausgesehen haben. Die Frau beschreibt der 53-Jährige als etwas älter (circa 35 Jahre alt) und korpulent. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der 02051 946-6110 jederzeit zu melden.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Trio bereits in Ratingen aktiv gewesen ist: Dort haben Unbekannte mit einem ähnlichen Trick eine 78-Jährige abgelenkt und ihr so eine wertvolle Goldkette vom Arm entrissen.