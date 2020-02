Turbulenter Samstagnachmittag für die Feuerwehr

Zu gleich vier Einsätzen in Folge wurde die Velberter Feuerwehr am Samstagnachmittag gerufen.

Velbert. Vier Einsätze in Folge – das kommt nicht alle Tage bei der Velberter Feuerwehr vor. Bei einem kamen Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr hinzu.

Zu gleich vier Einsätzen in Folge wurde am Samstagnachmittag die Feuerwehr Velbert gerufen: Um 13.47 Uhr wurde ein umgekippter Baum an der Straße „Am Wasserfall“ gemeldet, vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Einsatzstelle, für die Feuerwehr unerreichbar, mehrere hundert Meter tief im Wald lag. Allerdings konnten die informierten Technischen Betriebe Abhilfe schaffen.

Feuerwehr entdeckt benommene Mieterin

Unmittelbar nach diesem Einsatz wurde die hauptamtliche Wache zusammen mit zwei freiwilligen Löschzügen aus Langenberg um 14.08 Uhr wegen einer Brandmeldung aus dem fünften Obergeschoß eines Wohnhauses an der Krankenhausstraße alarmiert. Weil die Wohnungsinhaberin nicht öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung und fanden die Räume durch angebranntes Essen verraucht und die Mieterin stark benommen vor. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Um 15.01 Uhr erreichte die Feuerwehr dann erneut ein Notruf, vor Ort an der Balkhauser Straße musste ein in rund 10 Meter Höhe hängender schwerer Ast mit Hilfe der Drehleiter beseitigt werden. Um 15.23 Uhr wurde ein Containerbrand am Klinikum Niederberg gemeldet. Das Feuer konnte allerdings schnell gelöscht werden, da es sich nur um einen brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle handelte.