Unbekannter erpresst Halskette von 24-Jährigem in Velbert

Velbert. Der junge Mann war auf der Heiligenhauser Straße unterwegs, als er von einem Mann angesprochen wurde. Der verlangte zunächst Geld von ihm.

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (23. Juni) auf der Posener Straße eine Halskette von einem 24-jährigen Velberter erpresst. Zuvor hatte er erfolglos Geld gefordert. Der Velberter blieb unverletzt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 14 Uhr traf der Velberter zufällig in Höhe der Sparkasse auf der Heiligenhauser Straße auf einen ihm lediglich mit dem Vornamen „Hassan“ bekannten Mann. Dieser forderte plötzlich die Herausgabe von Bargeld. Der 24-Jährige gab an, kein Geld dabei zu haben. Der Täter wiederholte seine Forderung und folgte dem Geschädigten bis zu seiner Wohnanschrift an der Posener Straße. Als der junge Mann angab, auch in seiner Wohnung kein Bargeld zu haben, forderte der Täter die Halskette des Opfers.

Silberne Halskette erbeutet

Unter der Androhung von Schlägen ließ der 24-Jährige sich ohne Gegenwehr die silberne Halskette der Marke „Diesel“ abnehmen, mit der der Beschuldigte anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Der junge Mann informierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Erpressung einleitete. Trotz einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr gefunden werden.

Der Beschuldigte kann von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: circa 30 bis 40 Jahre alt; circa 175 cm groß; südländisches Erscheinungsbild; kurze schwarze Haare- kurzer schwarzer Kinnbart- stämmige Figur. Hinweise zu dem unbekannten Täter, seinem Aufenthaltsort oder Verbleib oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Velbert, 02051 946 6110, entgegen.