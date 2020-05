Velbert: 24 Mal Familienglück an der Sonnenblume

Velbert. Die Deutsche Reihenhaus baut an der Hardenberger Straße einen Wohnpark. Alle Häuser sind bereits verkauft. Etwas ist besonders in der Siedlung.

Die Rohbauten sind fast fertig, der Betrachter bekommt einen guten Eindruck von der neuen Siedlung, die da entsteht: „Wohnpark Sonnenblume“ nennt die Deutsche Reihenhaus das Ensemble, das sie da auf dem ehemaligen Parkplatz an der Hardenberger Straße baut.

Wohnen auf drei Etagen

Insgesamt 24 Reihenhäuser des Types „Familienglück“ entstehen auf einem gut 6000 Quadratmeter großen Grundstück an der Sonnenblume, dazu gibt es pro Haus einen Stellplatz. Die Reihenhäuser sind 145 Quadratmeter groß und richten sich, so die Deutsche Reihenhaus, an die größere Familie. Auf drei Etagen finden sich hier vier Schlafzimmer.

Zwei Drittel der Neueigentümer kommen nicht aus Velbert

An der Sonnenblume sind bereits alle Häuser verkauft. Die Verkaufspreise starteten nach Auskunft von Achim Behm, Sprecher der Deutschen Reihenhaus, bei 269.990 Euro inklusive Grundstück. Acht Familien aus Velbert selbst haben sich für ein Eigenheim in ihrer Stadt entschieden. Die weiteren neuen Hausbesitzer kommen aus der näheren Umgebung zwischen Ruhrgebiet und Rheinschiene.

Die einzelnen Häuser werden gemeinsam mit Strom und Heizung versorgt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Vorhaben liegt im Zeitplan

Die Coronapandemie habe keine Auswirkungen auf den Bau der Häuser. „Wir sind im Zeitplan und gehen nach dem jetzigen Stand der Dinge davon aus, dass wir den Wohnpark bis zum Ende des Jahres fertiggestellt haben werden“, so Behm. Diese Geschwindigkeit in der Quartiersentwicklung sei der seriellen Bauweise geschuldet. Vom Typ „Familienglück“ hat die Deutsche Reihenhaus bereits mehr als 4000 Stück in der gesamten Republik gebaut.

Eigentümergemeinschaft bestimmt

Die Hausbesitzer bilden eine Eigentümergemeinschaft, denen das Gesamtgrundstück gemeinsam gehört. Sie haben aber ein Sondereigentum an ihrem Haus. Eine Gemeinschaftsordnung regelt das Leben untereinander. „Die Gleichheit der Häuser entlastet den einzelnem vom Leistungsdruck“, wirbt die Deutsche Reihenhaus.

Technikzentrale in einer Garage

Eine Technikzentrale, die ein einer Garage untergebracht ist, versorgt den gesamten Wohnpark mit Strom, Wärme, kaltem Wasser, Telefon, Internet und Fernsehen. In einem gemeinsamen Blockheizkraftwerk wird Strom und gleichzeitig Heizungswärme erzeugt.

So sieht „Familienglück“ aus, wenn es fertig ist. Foto: Deutsche Reihenhaus AG

Das dritte Projekt in Velbert

Bei der Sonnenblume handelt es sich um das dritte Projekt der Deutschen Reihenhaus in der Stadt. Bisher hat das Unternehmen hier 62 Häuser in den Wohnparks „Alte Gießerei“ (Sontumer Straße) und „Am Schnappstüber“ gebaut. „Velbert ist für uns ein sehr attraktiver Standort. Familien können sich hier in sehr guter Anbindung an die umliegenden Metropolen ein Eigenheim ermöglichen, das ihnen in der Finanzierung noch genug Raum für ein angenehmes Familienleben lässt. Die Investition in die eigenen vier Wände ist nach wie vor eines der sichersten Güter der Altersvorsorge“, erklärt Behm.

Weitere Grundstücke gesucht

Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe bei allen Projekten bisher sehr angenehm funktioniert, lobt der Reihenhausbauer. Deshalb sei das Unternehmen auch weiterhin auf der Suche nach attraktiven Grundstücken für weitere Wohnparks in Velbert.

Bedenken gegen die Bebauung Bei der Aufstellung des Bebauungsplan gab es bei Anhörungen Widerspruch gegen das Reihenhaus-Vorhaben. So protestierten die Anwohner vor alle,m dagegen, dass mit der Bebauung der Fläche an der Sonnenblume zahlreiche Parkplätze entfielen, die bislang von Anwohnern und Geschäften genutzt wurden. Auch gab es Bedenken angesichts der Standfestigkeit des Untergrundes. Hier wäre einst Zink und Blei abgebaut worden. Es gebe Stollen im Untergrund.

Die Deutsche Reihenhaus – das Familienunternehmen wurde 1899 gegründet – hat in Deutschland mehr als 300 Wohnparks, 98,5 Prozent der Häuser werden von den Eigentümern selbst bewohnt. Jährlich werden 750 Häuser neu gebaut.