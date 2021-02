Velbert: 60 Ehejahre voller schöner Momente und Ereignisse

Velbert Das Velberter Ehepaar Helga und Karl-Heinz Mintert feiert am heutigen Montag seine Diamantene Hochzeit. Wir gratulieren ganz herzlich.

Ihren 50. Hochzeitstag am 15. Februar 2011 haben Helga und Karl-Heinz Mintert in Dresden verbracht, dort die Frauenkirche besucht. Nun, exakt 10 Jahre später, ist an eine Reise Corona-bedingt nicht zu denken. "Wir verreisen schon immer sehr gerne", erzählt Karl-Heinz Mintert und zeigt auf die Weltkarte an der Wand - dort sind alle Orte, an denen das Ehepaar bereits war, mit einem roten Pin markiert, "aber es ist wie es ist, jammern nützt nichts."

Vor genau 60 Jahren, am 15. Februar 1961, haben sich beide in Velbert das Ja-Wort gegeben, kennen- und lieben gelernt hatten sie sich bereits einige Jahre zuvor. "Meine Eltern hatten einen Friseursalon, meine zukünftige Frau war dort Mitarbeiterin", erinnert sich Karl-Heinz Mintert zurück, "später haben wir beide den Laden alleine geführt, sodass wir auch beruflich täglich zusammenwaren."

1964 wurde die erste, 1969 die zweite Tochter geboren - mittlerweile gibt es vier Enkel zwischen 21 und 27 Jahren. Neben der Erziehung der Kinder und der Arbeit beherrschte vor allem die große Sportleidenschaft von Karl-Heinz Mintert den Alltag. "Ich bin , habe damals dort in der ersten Mannschaft gespielt, Fußball war und ist meine Leidenschaft." Gattin Helga hatte kein Problem damit - im Gegenteil. Gern hat sie ihren Mann zu den Spielen begleitet, sich an Vereinsfesten aktiv beteiligt. Mit rund 30 Jahren war es allerdings altersbedingt vorbei mit der Sportkarriere - Karl-Heinz Mintert wechselte vom Fußball zum Tennis, bis heute ist er aktiv dabei, in seinem Verein ist er einer der Besten in seiner Altersklasse. "Ich war nie großartig sportlich" verrät Helga Mintert und lacht, "aber wir hatten auch so viele Gemeinsamkeiten".

Die Liebe zu den Hunden etwa: Erst ein Cockerspaniel, dann ein Cavalier King Charles Spaniel und schließlich ein spanischer Mischlingshund "den niemand wollte" begleiteten das Ehepaar zu den vielen Reisen, zwanzig Jahre lang ging es in ein eigenes Ferienhaus im nördlichen Spanien. "Später, etwa zu der Zeit, als wir auch unseren Friseursalon aufgegeben haben, wollte meine Frau mal etwas anderes sehen, daher haben wir das Häuschen dann verkauft", erzählt der 83-Jährige, dem man sein Alter so gar nicht ansieht, "Dann sind wir viel zu unterschiedlichen Orten gereist". Seine ebenfalls jünger wirkende Ehefrau strahlt. "Besonders gut hat es mir in Ägypten gefallen, da träume ich heute noch von", schwärmt die 82-Jährige.

Beide hoffen, dass das Reisen bald wieder möglich sein wird - und nicht nur das: Auch der persönliche Kontakt zur Familie fehlt ihnen sehr. Und dennoch: Auch derzeit sind beide alleine und nur miteinander zufrieden - und dafür gibt es einen Grund: Karl-Heinz Mintert mag nicht streiten. "Nicht, dass ich harmoniesüchtig wäre, es gibt auch Unstimmigkeiten, natürlich. Aber das ist es doch wirklich nicht wert, dass Streit mehrere Tage die Stimmung verdirbt, dafür ist das Leben schlicht zu kurz."

